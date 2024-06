Ein Kniff, um Orbán auszubremsen

Ukraine-Hilfe. EU-Juristen haben einen Weg ersonnen, um Ungarns Veto gegen die Freigabe eingefrorener russischer Zinserträge zu umgehen. Damit werden nun Waffen gekauft.

Brüssel. Eine Woche vor Beginn des ungarischen EU-Ratsvorsitzes haben die 26 anderen Mitgliedstaaten unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie sich von Budapest in ihrer Unterstützung der Ukraine nicht länger erpressen lassen wollen. Beim Treffen der Außenminister in Luxemburg einigten sie sich darauf, dass 1,4 Milliarden Euro an Zinserträgen aus Vermögen der russischen Zentralbank, die seit Anfang 2022 auf Konten eines belgischen Clearingunternehmens eingefroren sind, für den Kauf von Munition und Luftabwehrsystemen ausgezahlt werden können.