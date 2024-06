Die Große Koalition als Schicksal der Republik

Seit der Nachkriegszeit galt die Große Koalition als geschichtsgewollte Regierungsform. Wird sie es auch nach dem 29. September sein?

Nie geht es so lustig zu bei der ÖVP wie nach einer Wahlniederlage. Das konnte man wieder am Abend des 9. Juni erleben. Zwar herrschte nicht gerade Ausgelassenheit im VP-Hauptquartier in der Wiener Lichtenfelsgasse, aber doch eine locker-ungezwungene Stimmung. Das mag einem als Realitätsverweigerung erscheinen, und es wird der Partei von Medien auch als mangelnder Respekt vor „dem Wähler“ ausgelegt.

Dieser darf sich angeblich erwarten, dass eine unterlegene Partei Zerknirschung und sogar Demut zeigt. Dabei ist es eine zutiefst bürgerliche Haltung, die Politik nicht todernst zu nehmen, eine gewisse Distanz zu den Dingen der Welt zu halten, zu wissen, dass es nicht um Allerletztes und Allerwichtigstes geht. Mens aequa rebus in arduis.

Der Gleichmut ist auch damit zu erklären, dass die Partei an jenem Abend noch hoffen konnte, trotz des verheerenden Wahlergebnisses bei der EU-Wahl eine passable Ausgangsposition für den 29. September zu haben. Der Abstand zur führenden FPÖ ist minimal, der zur folgenden SPÖ beruhigend groß. Damit würde sie wieder eine Große Koalition unter ihrer Führung ansteuern, die allerdings nur eine „Große Koalition plus“ sein kann. Plus wem? Das ist seit vergangener Woche noch weniger klar als vorher.

Die Große Koalition genießt in Österreich seit den ersten Nachkriegsjahren das Ansehen, gewissermaßen die geschichtsgewollte Regierungsform für dieses Land zu sein. Der Wiederaufbau, die Selbstbehauptung unter der Kontrolle der vier Besatzungsmächte, der Aufbau der sozialpartnerschaftlichen Institutio­nen, schließlich die Wiedergewinnung der Souveränität, vor allem aber der unerwartete wirtschaftliche Erfolg des Landes haben diesen Nimbus entstehen lassen.

Diese erste Phase der Großen Koalition unter vier ÖVP-Bundeskanzlern ging 1966 zu Ende. Die ÖVP gewann die absolute Mehrheit, worüber sie selbst am meisten erstaunt war. Die SPÖ hatte eine Wahlempfehlung der Kommunisten nicht zurückgewiesen, was bürgerliche Wähler tief verschreckte und in die Hände der ÖVP trieb.

Josef Klaus, seit 1964 Bundeskanzler, hat etwas getan, was heute nicht mehr vorstellbar ist: Er bot der SPÖ Koalitionsverhandlungen an, was diese mit Freuden annahm. Gescheitert sind sie dann an einer Idee, die schon weit in die Zukunft gewiesen hat und typisch für den Reformgeist von Klaus ist. Er wollte einen „koalitionsfreien Raum“ einrichten, also vorher definierte Bereiche, in denen sich jeder der beiden Partner im Parlament eine Mehrheit suchen konnte. Das lehnte die SPÖ ab, Klaus musste mit seiner absoluten Mehrheit allein regieren.

„… ohne Wenn und Aber“

Nach der relativen Wahlniederlage von 1970 tat der gesinnungsstarke Klaus wieder etwas, was heute ebenfalls undenkbar ist. Er lehnte es ab, mit der FPÖ zu regieren, was nach dem Wahlergebnis möglich gewesen wäre. SPÖ-Vorsitzender Bruno Kreisky hatte diese Skrupel nicht und bildete eine Minderheitsregierung mit Unterstützung ebendieser FPÖ. Dieses Intermezzo dauerte eineinhalb Jahre, bevor Kreisky 1971 und in zwei weiteren Wahlen für zwölf Jahre die absolute Mehrheit gewann.

Es folgten von 1983 an drei Jahre rot-blauer Koalition, die aus dem kollektiven Gedächtnis der Republik verdrängt werden. Nach der Machtübernahme in der FPÖ durch Jörg Haider stieg die SPÖ unter Franz Vranitzky aus dem Projekt aus. Damit schlug nach 20 Jahren wieder die Stunde der Großen Koalition, aber unter umgekehrten Vorzeichen: Rot vor Schwarz.

Vranitzky regierte hintereinander mit Alois Mock, Josef Riegler, Erhard Busek und Wolfgang Schüssel als Vizekanzlern von der ÖVP. Von Busek stammt die ominöse Aussage, die die Große Koalition quasi zum unausweichlichen Schicksal Österreichs erklärt hat: „Große Koalition ohne Wenn und Aber“ versprach er im Wahlkampf 1994. Das erschien damals – und erscheint auch heute – vielen potenziellen ÖVP-Wählern als Drohung. Diese zweite Phase der Großen Koalitionen erfüllte zeitweise das Versprechen der Anwälte dieser Regierungsform, dass nur sie „große Projekte“ (Schüssel) unternehmen könne. Der Zusammenbruch der Verstaatlichten Industrie erzwang ein solches Projekt, nämlich die Neuordnung der industriellen Landschaft durch weitreichende Privatisierungen. Nur ein relativ unideologischer „Genosse im Nadelstreif“ wie Vranitzky konnte das in der SPÖ durchsetzen.

Den EU-Beitritt, dessen treibende Kraft Alois Mock war, hat er gegen die Gewerkschaft und gegen tiefe Skepsis in seiner Partei abgedeckt und dadurch ermöglicht. Diese Phase der österreichischen Politik endete mit der Wahl 1999.

Es folgte die erste Koalition von FPÖ bzw. BZÖ und ÖVP, die der Republik die beste Zeit bescherte, die sie seit Langem gesehen hatte. Nach den fast sieben Jahren von Schwarz-Blau-Orange begann die dritte Staffel von alten Großen Koalitionen. Ein großes Projekt hatten sie nicht mehr, zwei Alphaparteien wehrten sich innerlich dagegen, die Macht mit dem anderen teilen zu müssen.

Grüner Machtwille

Hier ist endlich die Erklärung dessen angebracht, was mit dem Ausdruck „Große Koalition“ eigentlich gemeint ist. Er bedeutet nicht, dass die beiden Parteien eine besonders große Mehrheit hätten oder es die beiden stärksten Parteien des Landes sein müssen. Die Regierung aus ÖVP und FPÖ von 2000 an war eine der zweitstärksten und der drittstärksten Partei. Die stärkste Partei war nach wie vor die SPÖ.

Große Koalition heißt eine Regierung über die Grenze der ideologisch-politischen Lager hinweg, und diese waren eben jahrzehntelang durch SPÖ und ÖVP repräsentiert. In diesem Sinn war die schwarz-grüne Regierung, deren Ende wir vergangene Woche erlebt haben, auch eine Große Koalition. Für die ÖVP hat sich dabei wieder einmal herausgestellt, dass eine solche Konstellation für sie sehr nachteilig sein kann, wenn der vermeintliche Partner eine „Durchsetzerpartei“ ist, wie Grünen-Chef Werner Kogler sagte.

Das ist auf eine schöne Weise doppelsinnig. Er wollte damit glauben machen, dass die Grünen die guten Dinge „für das Klima und die Umwelt“ durchsetzen. Der andere Sinn ist aber, dass sie nicht nur etwas durchsetzen, sondern, dass sie vor allem sich durchsetzen. Diesem Machtwillen von Kogler und Leonore Gewessler hatte die ÖVP in den fünf Jahren der Koalition mit den Grünen wenig entgegenzusetzen.

Einsam gewordene Parteien

„Das Beste aus zwei Welten“ werde diese Regierung verwirklichen, schwärmte Sebastian Kurz über das Projekt. Gemeint waren Migration (ÖVP) und Klima/Umwelt (Grüne). Es kam anders. Die tiefen weltanschaulichen Gräben zwischen ÖVP und Grünen ließen sich nicht überbrücken, das weiß man seit Langem, vorige Woche wurde es nur dokumentiert.

Einsam sei es geworden um die Grünen nach dem Alleingang von Leonore Gewessler, schrieb ein nachdenklicher Kommentator. Einsam ist es auch um die FPÖ geworden. Einsam ist es um Andreas Babler geworden, der niemanden zu interessieren scheint. Einsam ist es auch um die ÖVP geworden, die die FPÖ, mit der sie noch am ehesten Übereinstimmungen finden könnte, als Partner ausgeschlossen hat.

