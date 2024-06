Eine PR-Aktion mit dem strengen Geruch der Verleumdung

Ministerin Gewessler wird von der ÖVP Verfassungsbruch vorgeworfen, weil sie dem Umweltschutz Vorrang eingeräumt hat.

Die Denunziation von Umweltministerin Leonore Gewessler als eidbrüchige Verletzerin des Verfassungsrechts und als Straftäterin verströmt deutlich den strengen Geruch von übler Nachrede (§ 111 StGB) und Verleumdung (§ 297 StGB).

Dem Generalsekretär der ÖVP, Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Stocker, und der karenzierten Richterin BM Mag. iur. Karoline Edtstadler, muss aufgrund ihrer juristischen Qualifikation klar sein, dass Gewessler die ihr unterstellte Straftat des Amtsmissbrauchs nach § 302 StGB nicht begangen hat.

Aber selbst wenn Herr Stocker tatsächlich ein so unfähiger Rechtsanwalt und Frau Edt­stadler eine so ahnungslose Richterin sein sollten, dass sie das aus Eigenem nicht wissen, müssen es beide spätestens aufgrund der Belehrung begriffen haben, die ihnen von den Universitätsprofessoren Alois Birklbauer und Robert Kert am 17. Juni im Ö1-„Abendjournal“ erteilt worden ist. Birklbauer hat dargelegt, dass schon das offenkundige Fehlen des Tatbestandselements der Wissentlichkeit das Vorliegen eines Amtsmissbrauchs ausschließt. Kert hat erläutert, dass Amtsmissbrauch schon deshalb nicht in Betracht kommt, weil ein Abstimmungsverhalten kein Akt der Hoheitsverwaltung ist und aus diesem Grund niemals amtsmissbräuchlich geschehen kann.

Bestellte Rechtsverdrehung?

Stocker versucht trotzdem, eine amtierende Ministerin als Verbrecherin zu brandmarken: „Es besteht der Verdacht, dass Leonore Gewessler rechtswidrig und wissentlich gegen die klaren Vorgaben des Verfassungsdiensts im Bundeskanzleramt (VD-BKA) und gegen die Verfassung handelt – dies begründet Amtsmissbrauch.“

Tatsächlich hat Gewessler weder ein Verbrechen begangen, noch hat sie gegen die Verfassung gehandelt. Erstens, weil der Verfassungsdienst eine nachgeordnete Dienststelle im Bundeskanzleramt ist, das den obersten ­Organen der Verwaltung keine Vorgaben zu machen hat und an dessen Rechtsmeinung die Minister nicht gebunden sind. Zweitens, weil im konkreten Fall der vom VD-BKA geäußerten Rechtsmeinung der hässliche Hautgout einer bestellten Rechtsverdrehung anhaftet.

Darauf hat der Staatsrechtler Univ.-Prof. Daniel Ennöckl aufmerksam gemacht. Im Getöse um den behaupteten Rechtsbruch der Umweltministerin ist das bisher untergegangen. Die von Prof. Ennöckl aufgedeckten Vorgänge wiegen aber schwer. Er merkt zu der fraglichen „Information für den Bundeskanzler zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Verordnung über die Wiederherstellung der Natur, Geschäftszahl 2024-0.390.580, vom 24. Mai 2024 Folgendes an:

Abkehr von bisheriger Praxis

„Ich möchte festhalten, dass die im Informationsschreiben vom 24. Mai 2024 vorgenommene Auslegung durch den VD-BKA keinesfalls unvertretbar ist. Überraschend ist allerdings, dass der VD-BKA die damit vollzogene Abkehr von der bisherigen Praxis, die auf seinem eigenen Rundschreiben vom 7. März 2013 beruht, mit keinem Wort begründet und sich mit seiner bisherigen Auslegungslinie nicht auseinandersetzt.“ Ennöckl führt weiter aus, dass die besseren Argumente klar gegen die neue und für die bisherige Rechtsauslegung des VD-BKA sprechen.

Der VD-BKA hat also drei Wochen vor der Abstimmung in Luxemburg plötzlich das Gegenteil dessen behauptet, was er davor elf Jahre lang vertreten hat, ohne den Anlass oder gar die Gründe für das Abgehen von seiner bisherigen Rechtsmeinung zu benennen, und ohne auf dieses auch nur hinzuweisen. Gewessler hat also nicht die Vorgabe des VD-BKA „bedenkenlos weggewischt“ (Oliver Pink in der „Presse“), sondern sich korrekterweise an der lange Jahre hindurch vom VD-BKA mit seiner Expertise gestützten Rechtsauslegung orientiert, statt sich von der eilig zusammengezimmerten Schützenhilfe für die ÖVP-Position einschüchtern zu lassen.

Der Doyen der österreichischen Verfassungsrechtler, Heinz Mayer, hat überdies überzeugend gezeigt, dass auch der angebliche Rechtsbruch durch Missachtung des Länderbeschlusses nichts als parteipolitisches Geschwätz ist.

Die Ministerin war aufgrund des von der ÖVP gegen sie ins Treffen geführten Art. 23d Abs. 2 B-VG nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, die leichtgewichtigen Bedenken der Länder (schwierige Administration) gegen das höherwertige Rechtsgut (Erreichung der Klimaziele) abzuwägen. Im Sinne des Angemessenheitsgebots bei der Ermessensübung musste sie zwingend dem Umweltschutz den Vorrang geben.

Erstaunliche Kehrtwende

Auf die aus all diesen Gründen fällige Entschuldigung von Nehammer, Edtstadler, Karner und Stocker kann man verzichten. Nicht verzichten kann der Rechtsstaat auf eine Erläuterung von Dr. Albert Posch, dem gegenwärtigen Leiter des Verfassungsdiensts im Bundeskanzleramt. Gegen Herrn Posch besteht aufgrund seiner ÖVP-Karriere, höflich gesagt, der dringende Verdacht der Befangenheit in dieser Sache.

Er wird zu erklären haben, wie genau es drei Wochen vor einer der ÖVP nicht genehmen Abstimmung auf EU-Ebene zu der erstaunlichen Kehrtwende des Diensts gekommen ist und wie die Äußerung der neuen, der ÖVP genehmen Rechtsmeinung gegenüber der lange Jahre geltenden gegenteiligen Expertise des VD-BKA gerechtfertigt werden kann.

