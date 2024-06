Die niederländische Community in Wien ist klein, aber aktiv. Seit Jahren trifft sie sich zu Fußballspielen und Feiertagen in einem Wiener Pub.

Wien. Wer eines hat, der holt es am Dienstag um 18 Uhr wieder hervor: Rote Fußballdressen sind dieser Tage wieder öfter in Wien zu sehen, während die Fußballnationalmannschaft um einen der heiß begehrten Plätze in der Endrunde der Europameisterschaft der Männer kämpft. Nur ein Ort in Wien wird sich definitiv nicht rot, sondern orange färben.