Eine Medientour am Flughafen von Beirut. Es kamen Gerüchte auf, am internationalen Flughafen würde die Hisbollah bereits Waffen lagern.

Eine Medientour am Flughafen von Beirut. Es kamen Gerüchte auf, am internationalen Flughafen würde die Hisbollah bereits Waffen lagern. Reuters / Mohamed Azakir

Die Spannungen mit der Hisbollah spitzen sich zu. Israels Premier Netanjahu heizt die Spekulationen an. In Israel bereiten sich Bürger, Firmen und Behörden auf einen großen Krieg vor. Wie könnte er ablaufen?

Tel Aviv. Jeden Tag erscheint das Risiko eines Kriegs zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah konkreter. Zwei weitere israelische Soldaten wurden in der Nacht auf Montag von Panzerabwehrraketen der Hisbollah verletzt. Israels Armee hat bereits einen Einsatzplan für eine Offensive im Libanon genehmigt und freigegeben. Und die jüngste Ankündigung des israelischen Ministerpräsidenten, Benjamin Netanjahu, die „hochintensive Phase des Kriegs in Gaza“ sei fast vorbei, heizt die Spekulationen weiter an – denn dies würde auch bedeuten, dass mehr Truppen für einen Krieg gegen Hisbollah zur Verfügung stünden.