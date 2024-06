Feuchtes Wetter sorgt heuer für weniger Getreide

Die Getreideernte fällt heuer wegen des vielen Regens geringer aus. Die Preise gehen dennoch seit Längerem zurück.

Wien. Ende Juni verlieren die letzten Rapsfelder in Österreich ihre Farbe, die Sonnenblumenfelder beginnen zu blühen, und der Weizen steht hoch. Von Letzterem lassen sich bereits erste Prognosen über die aktuelle Getreideernte treffen.

So rechnet die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) heuer mit einer Getreideernte von knapp drei Mio. Tonnen, das ist ein Minus von 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Grund war zum einen der Frost im Jänner und Februar – vor allem bei der im Herbst angebauten Sommergerste, heißt es von der LKÖ. Auch zu viel Regen im Herbst führte dazu, dass viele Äcker zu lang nass waren, sodass die Bauern nicht aufs Feld fahren konnten, weil sie den Boden sonst zu stark verdichtet hätten. 2024 schrumpfte die Fläche für den Getreideanbau um 2,5 Prozent auf 507.000 Hektar (ha).

Schwankende Preise

Die starken Schwankungen auf den Weltmärkten sorgten zudem weiterhin für eine angespannte Situation, so LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger. Weiters belasten teure und teilweise nicht mehr erlaubte Pflanzenschutzmittel (Neonicotinoide) die Landwirte, so Moosbrugger. Zu den Preisschwankungen meint Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell zur „Presse“, dass diese herausfordernd, aber auch „nicht weiter außergewöhnlich sind“. Nachvollziehen kann er allerdings die Sorge über die hohen Preise für und die Verbote mancher Pflanzenschutzmittel: „Es wurden in den vergangenen Jahren einige Pflanzenschutzmittel vom Markt genommen, und das geht natürlich mit Ertragsverlusten einher.“

Moosbrugger appelliert auch erneut an die EU, dass sie sich überlegen muss, wie sie langfristig mit den billigen Getreideexporten der Ukraine umgehen wolle. Denn dort würden andere Standards und eine andere Kostenstruktur herrschen, so der Vertreter, der gleichzeitig den zunehmenden Fokus auf die Vermarktung heimischer landwirtschaftlicher Produkte betonte. So wurde heuer erstmals das AMA-Gütesiegel auch auf Getreideprodukte wie Mehl-, Brot- und Backwaren ausgeweitet. Das soll vor allem dazu führen, mehr im Land absetzen zu können, um weniger von den globalen Märkten abhängig zu sein.

Dass die Preise an den Börsen derzeit unter Druck seien, sieht auch Sinabell so. Allerdings sieht er nicht die Exporte aus der Ukraine als Grund dafür. „Derzeit ist die Preiserwartung an den europäischen Börsen um mehr als zehn Prozent niedriger als noch vor einem Monat. Kurz vor der Ernte ist das für die Bauern keine gute Situation, denn das heißt, dass global eine gute Ernte erwartet wird. Ein einziges Land macht da nicht so viel aus“, sagt Sinabell. Zudem unterstütze die EU Maßnahmen, dass Getreide aus der Ukraine auch außerhalb Europas abgesetzt werde.

Die heimischen Bauern reagieren auch heuer auf die volatilen Preise, indem sie ihre Produktion anpassen. Den absolut größten Flächenverlust legte der Körnermais mit einem Minus von 5,9 Prozent (über 12.400 ha) hin. Die Bauernvertreter begründen das mit den schlechten Maispreisen der vergangenen Ernte. Unattraktive Preise führten auch dazu, dass weniger Roggen (minus 16,3 Prozent) angebaut wurde.

Wieder mehr Zuckerrübe

Gewinner in der Fläche sind heuer der Ölkürbis (plus 16,2 Prozent auf 33.700 ha) und Erdäpfel (plus 6,9 Prozent auf rund 20.000 ha), aber auch die Zuckerrübe, die vor wenigen Jahren noch schwierige Jahre hatte. 2020 hat die Agrana aufgrund der rückläufigen Anbauflächen in Österreich sogar mit dem Zusperren der Leopoldsdorfer Zuckerfabrik gedroht, diese bleibt aber bestehen.

Weiterhin Kritik erntet das Verhalten von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die vergangene Woche der EU-Renaturierungsverordnug zugestimmt hat. Schon damals beurteilte Moosbrugger die Verordnung als „vollkommen widersinnig“. Er befürchtet, dass viel zu viel Arbeit auf die Bauern abgeschoben werden könnte.

Aber nicht alle Landwirte sind gegen die Verordnung. Besonders Kleinbauern unterstützen das Gesetzesvorhaben. Moosbrugger dazu: „Es gibt unterschiedliche Meinungen.“ Die LKÖ stehe für Naturschutz, aber diesen müsste es mit weniger bürokratischem Aufwand geben. Außerdem: „Um als Landwirt eine Überschwemmungsfläche zu haben, brauche ich kein Renaturierungsgesetz“, sagt Ex-Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich, der heute Präsident der LK Burgenland ist. Was bleibe, sei die Unsicherheit über die konkrete Ausgestaltung, heißt es. Es brauche Vorgaben, die einfach umzusetzen seien. Sonst würden sich noch seltener Nachfolger auf den heimischen Höfen finden.