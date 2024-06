Mehr Staat, weniger privat!

Politiker könnten viel öfter Experten im Staatsdienst statt Privatgutachter fragen.

Glück muss man haben. Da beauftragt die grüne Ministerin Leonore Gewessler über ihr Ministerium mehrere Juristen für private Gutachten. Und dann zeigt sich doch glatt, dass deren Meinung Gewesslers Alleingang in Brüssel rechtfertigt. Ja, sogar jener Jurist, der für die Grünen bei den Koalitionsgesprächen mitverhandelt hat, stützt die Meinung der Grün-Ministerin.

Die ÖVP ist empört darüber, dass Gewessler nicht der Meinung des im Kanzleramt angesiedelten Verfassungsdiensts folgte. Vielleicht hat diese ÖVP aber auch schon einmal von der anderen ÖVP gehört, die das Finanzministerium führte, als es ein Gutachten zur Familienbeihilfe einholte. Die Meinung, dass man in Osteuropa wohnenden, aber in Österreich arbeitenden EU-Bürgern weniger zahlen kann, hatte der mit dem Gutachten beauftragte Jurist ziemlich exklusiv. Zu ärgerlich, dass der Europäische Gerichtshof sich doch lieber an seine bisherige Judikatur hielt und die von ÖVP und FPÖ mit dem Gutachten gerechtfertigte Regelung kippte.