Mallorca: Ofner gewinnt, Thiem verliert

Nach dem knappen Dreisatzerfolg auf Mallorca gegen Lokalmatador Jaume Munar geht es am Dienstag im Achtelfinale gegen den Italiener Luciano Darderi. Für Dominic Thiem ist das Event nach einer Partie vorbei, er unterliegt Gael Monfils.

Nach knappen Auftaktniederlagen in Stuttgart und Halle hat Sebastian Ofner am Montag beim Rasen-Tennisturnier auf Mallorca einen knappen Startsieg gefeiert. Das 3:6,6:4,7:6(4) gegen Jaume Munar war der erste Erfolg des Steirers gegen den Spanier im vierten Duell, dem zweiten auf der Tour. Nach dem in 2:03 Std. in der Woche vor dem Wimbledon-Start eingefahrenen Erfolgserlebnis geht es für Ofner am Dienstag im Achtelfinale gegen den Italiener Luciano Darderi, Weltranglisten-37.

Dominic Thiem verlor sein Auftaktspiel, er unterlag dem Franzosen Gael Monfils mit 3:6, 6:7.

Der Stein, der Wurf, der Sieg

„Der Stein ist schon größer“, sagte Ofner über die Erleichterung über das Erfolgserlebnis gegen den Weltranglisten-63. „Es war kein so gutes Match von mir. Es war ganz anders zu spielen als in Stuttgart oder Halle. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Ich bin gut reingestartet, habe dann aber ein bisschen das Feeling verloren. Aber er (Munar, Anm.) fühlt sich auch nicht hundertprozentig wohl auf Rasen - es war ein kämpferischer Sieg.“

Österreichs Nummer eins begann bei seinem ersten Antreten bei diesem Event mit einem Break zum 2:1, nach dem Rebreak zum 3:3 musste er entscheidend zum 3:5 ein weiteres Mal sein Service abgeben. Auch im zweiten Durchgang brachte Ofner ein frühes Break in Vorteil, wieder schlug der Mallorquiner zurück, diesmal gelang aber Ofner das wichtige Game zum Satzgewinn bzw. Satzausgleich. In der Entscheidung ging es im Gleichschritt in ein Tiebreak mit einigen Mini-Breaks. Die letzten beiden Punkte gab Munar mit einem missglückten Stopp sowie einem Doppelfehler ab.

Damit nahm eine Zitterpartie für Ofner ein erfreuliches Ende. „Wenn man eines von vier Tiebreaks gewinnt und zweimal so eng verliert, schaltet sich irgendwann der Kopf ein, wenn es wieder so eng ist“, sagte Ofner bezüglich der jüngsten in Deutschland gespielten Partien. Deswegen war es gut, dass ich da rübergekommen bin.“ Gegen den als Nummer fünf gesetzten Darderi erwartet der Weltranglisten-54. eine offene Partie. „Da ich jetzt mehr drinnen bin. Ich weiß, dass er gut serviert. Und dann schauen wir, wie er gegen einen spielt, der die Rallyes gehen kann auf Rasen.