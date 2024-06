Serbien verweigert bosnischem Filmschauspieler Štukan die Einreise

Die serbischen Behörden bescheinigen Feđa Štukan ein „Sicherheitsrisiko“, weil er etwa an Demos der serbischen Opposition teilgenommen habe.

Die serbische Grenzpolizei hat dem bosnischen Filmschauspieler Feđa Štukan am Flughafen Belgrad die Einreise ins Land verweigert. Die Behörden hätten dem Künstler lediglich ein Papier ausgehändigt, mit dem ihm bescheinigt wurde, dass er ein „Sicherheitsrisiko“ für das Land darstelle, sagte sein Belgrader Anwalt Sead Spahović am Montag dem bosnischen Nachrichtenportal „klix.ba“.

Štukan wollte an dem Literaturfestival Krokodil teilnehmen, das progressive serbische Schriftsteller und Kritiker organisieren. Im Vorjahr hatte er in Belgrad an einer Demonstration der serbischen Opposition teilgenommen, die ein von der Belgrader Regierung geschürtes Klima der Gewalt anprangerte. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić bezeichnete ihn anschließend als „Kriminellen“, von der Regierung gesteuerte Medien nannten ihn einen „muslimischen Extremisten“.

Unter Präsident Vučić weist Serbien zunehmend autokratische Züge auf. Personen, die der Führung unliebsam sind, werden immer wieder an den Grenzen abgewiesen. Vor einem knappen Jahr hatte die Grenzpolizei der ehemaligen montenegrinischen Vize-Regierungschefin Jovana Marović am Flughafen Belgrad die Einreise verweigert. Auch russische Kriegsgegner sind regelmäßig mit Problemen bei der Einreise konfrontiert.

Durch Rollen in Filmen und Fernsehserien erlangte Štukan (50) in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens große Bekanntheit. International trat er durch die Mitwirkung in Filmen wie „In the Land of Honey and Blood“ (2012) von Angelina Jolie oder „A Perfect Day“ (2015) des Spaniers Fernando León de Aranoa in Erscheinung. Am Montag kehrte er nach Sarajevo zurück, wie „klix.ba“ berichtete.