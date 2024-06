Nach dem EM-Match zwischen Ungarn und Schottland reist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, begleitet von einer Polizeieskorte, wieder ab. Dabei kam es zu einem Unfall, ein Polizist stirbt dabei, ein weiterer wird schwer verletzt.

Ein 61-jähriger Polizist kam am Montag in Stuttgart ums Leben. Ein weiterer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die beiden waren Teil einer Polizeieskorte des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Nach dem EM-Spiel zwischen Schottland und Ungarn reiste er am Tag darauf aus Stuttgart ab.



Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen, nachdem Orbán zugesehen hatte, wie seine Mannschaft am Sonntagabend im Spiel der Gruppe A einen späten Siegtreffer erzielte. Die Motorradstaffel der Verkehrspolizei Stuttgart eskortierte Orbán zum Flughafen, als ein 69-jähriger BMW-Fahrer, der nicht wusste, dass eine Kreuzung für die Eskorte gesperrt war, abbiegen wollte, dabei aber mit dem 61-jährigen Beamten auf seinem Dienstmotorrad kollidierte.

Zwei Polizisten verunfallen auf ihren Polizeimotorrädern

Durch den Aufprall wurde das Motorrad des Beamten gegen das Motorrad eines 27-jährigen Kollegen geschleudert. Der 61-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, während der jüngere Beamte schwer verletzt wurde.



„Wir sind zutiefst erschüttert über den Unfall unserer Kollegen. Die tragischen Umstände des Todes unseres geschätzten Kollegen haben uns sprachlos gemacht und die gesamte Stuttgarter Polizei bis ins Mark getroffen“, sagte Polizeipräsident Markus Eisenbraun. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Verwandten und Freunden. Unseren Kollegen, der bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt wurde, wünschen wir eine baldige Genesung.“



Die Polizei Ludwigsburg, die die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen hat, hat Zeugen aufgefordert, sich zu melden. (Red., Reuters)