Verfassungsministerin Edtstadler rechtfertigt im ORF das Festhalten an Türkis-Grün, auch wenn das nicht einfach sei. Eine Entlassung von Umweltministerin Gewessler wäre einem Koalitionsbruch gleichgekommen. Und: Die Causa um Gernot Blümel sei damit nicht vergleichbar.

Der türkis-grüne Koalitionsstreit hält weiter an: Die ÖVP hat gegen Umweltministerin Leonore Gewessler eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs eingebracht. Und hält ihr weiterhin ein „krasses Fehlverhalten“ vor – jüngst geäußert von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Montagabend in der „ZiB2“. Der Grund für die eisige Atmosphäre: Gewessler hatte in der Vorwoche gegen den Willen des Koalitionspartners dem EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt. Von ihren Parteikollegen wird sie dafür gefeiert, von einem „unendlichen Sieg“ war am Wochenende die Rede, der den Grünen ein gutes Abschneiden bei der Nationalratswahl im September bescheren soll. Kaum verwunderlich, sollte das Thema die ORF-Sendung dominieren – doch es kam anders: Ein Fall aus der ÖVP-Vergangenheit drängte sich (lautstark) vor.

Der Reihe nach: Ein Vorgehen, wie es Gewessler an den Tag gelegt habe, sei mehr als unüblich – so etwas habe es „noch nicht gegeben“, zeigte sich Edtstadler im Interview mit Wolf empört. Kanzler Karl Nehammer habe es sich nicht leicht gemacht, indem er sich entschlossen haben, die Koalition nicht aufzukündigen: Er habe aus „Verantwortung für Österreich“ gehandelt, um Stabilität zu wahren und Chaos zu verhindern. Dennoch. Gewessler, die gemeint habe, mehrere Rechtsmeinungen eingeholt zu haben, habe „die Verfassung mit Füßen getreten“, hielt Edtstadler fest. Und: Sie habe entgegen der Bewertung des Verfassungsdienstes agiert.

Warum, wenn die ÖVP ein derartiges Fehlverhalten orte, man die Umweltministerin nicht schlichtweg entlassen habe bzw. beim Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen darum angesucht habe, wunderte sich Wolf. Das wäre einem Koalitionsbruch gleichgekommen, sagte Edtstadler. Das sei nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, daher habe man sich entschieden, „die Zähne zusammenzubeißen“. Wäre die Koalition frühzeitig beendet worden, hätte das ein „freies Spiel der Kräfte“ im Parlament zur Folge und solche Zustände könnten den Staat Milliarden an Steuergeld kosten – das kenne man aus dem Jahr 2019.

Parallelen zur Causa Blümel?

Aber, konterte Wolf, eine „freies Spiel“ bedeute ja nicht notwendigerweise chaotisch Zustände, sondern lediglich, dass auch andere Mehrheiten gefunden werden könnten und daher auch Beschlüsse gegen die Position der ÖVP durchgebracht werden könnten. Ob es der Volkspartei nicht vielleicht doch mehr darum gehen, an Türkis-Grün festzuhalten, um vor dem offiziellen Aus der Legislaturperiode noch Personalentscheidungen durchzubringen? Zum Beispiel, um Wirtschaftsminister Martin Kocher noch zum Präsidenten der Nationalbank zu machen und eine Funktionärin der Wirtschaftskammer zur Chefin der Finanzmarktaufsicht? Edtstadler wies das zurück: Man handele sicher nicht taktisch.

Darauf angesprochen, weswegen denn die Volkspartei beim Einbringen einer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Gewessler derart schnell war, hingegen gegen den früheren Finanzminister aus ihren eigenen Reihen, Gernot Blümel, einen solchen Schritt nicht gesetzt habe, als dieser Akten für den parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht vorlegen wollte, antwortete die Verfassungsministerin: Die Situation sei damals erst zu klären gewesen, man habe zudem dafür zu sorgen gehabt, dass Datenschutzvorgaben eingehalten werden. Und: Letztlich hätte Blümel die geforderten Akten ja ausgehändigt. Gewessler hingegen habe im Alleingang gehandelt und Österreich ein „weiteres Diktat aus Brüssel“ oktroyiert.

Misst die ÖVP mit zweierlei Maß?

Ebenfalls nicht vergleichbar war für Edtstadler die Causa Indexierung der Familienbeihilfe, die unter Türkis-Blau umgesetzt und später als EU-rechtswidrig aufgehoben worden war. „Nein, nein, nein, das stimmt so nicht, Frau Edtstadler“, hielt der Moderator dagegen. Damals habe der Verfassungsdienst zuerst gegen die Indexierung argumentiert, bei einer neuerlichen Befassung habe er keine Stellungnahme abgegeben, erinnerte Wolf. An der Rechtslage hatte sich damals aber noch nichts geändert. Misst die ÖVP also nicht mit zweierlei Maß? Nein, so Edtstadler, denn bei der Indexierung sei es schließlich um eine inhaltliche Frage gegangen, bei Gewessler gehe es nun darum, dass sie eine Ideologie über das Recht gestellt habe.

Insofern: Man befinde sich nach Gewesslers Ankündigung im „Ausnahmezustand“, wie es ihn noch nicht gegeben habe. Der Europäische Gerichtshof werde zu klären haben, ob der Beschluss des Umweltministerrats so rechtmäßig zustande gekommen ist.

Summa summarum: Gewesslers Verhalten sei „schwer zu nehmen“, meinte Edtstadler. Nicht nur, weil damit nun wohl eine neue bürokratische Last mit einhergehe, sondern auch deshalb, weil sich die Umweltministerin gegen einen aufrechten Beschluss der Bundesländer gestellt habe. Das habe den Föderalismus ad absurdum geführt. Das Verhältnis zum Koalitionspartner sei daher erwartungsgemäß angespannt. Ob eine neuerliche Zusammenarbeit im Bund zwischen Türkis und Grün nach dem Urnengang am 29. September denkbar sei? Edtstadler verneinte: Gewesslers Aktion habe die Partei disqualifiziert.

