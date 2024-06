Österreich muss von der Schweiz lernen

Österreichs Wirtschaft leidet derzeit unter einem großen Problem: Durch die hohe Inflation wird alles teurer, gleichzeitig holen Länder wie China wirtschaftlich stark auf – das setzt unsere Wettbewerbsfähigkeit unter Druck. Die aktuell dominierende Planwirtschaft wirkt kontraproduktiv. Es bräuchte wieder mehr Wirtschaftsliberalismus, freie Marktwirtschaft und Wettbewerb.

Im IV-OÖ-System-Talk diskutierte Eva Komarek, General Editor for Trend Topics in der Styria Media Group, mit Andreas Klauser, CEO von Palfinger, Klaus Pöttinger, Eigentümer der Pöttinger Landtechnik GmbH, und Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der IV OÖ, wie es im Duell zwischen Wirtschaftsliberalismus versus Vollkasko-Staat bestellt ist, welcher Lösungsansätze es bedarf, um einen Systemwandel herbeizuführen, und warum es sich lohnen würde, sich anzusehen, wie Wirtschaft und Wettbewerb in der Schweiz gelebt werden. Unternehmertum benötigt in jedem Fall dringend eine Image-Korrektur. Wer mehr leistet, soll am Ende des Tages auch monetär belohnt werden, denn sonst setzt sich der Trend der Teilzeitarbeit unaufhaltsam fort und das hätte negative Folgen für den Wohlstand in unserem Land.

v. l. n. r.: Joachim Haindl-Grutsch (IV OÖ), Klaus Pöttinger, (Pöttinger Landtechnik GmbH), Andreas Klauser (Palfinger) und Eva Komarek (Styria) beim IV-OÖ-System-Talk im „Presse“-Studio. Mirjam Reither

Information Dieser Inhalt wurde von der „Presse“-Redaktion in Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) möglich geworden.

