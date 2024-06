Die Punkband-Band Itchy bat die Klimakleber während ihres Auftrittes für zwei Minuten auf die 88,6-Bühne, damit diese ihre Anliegen für mehr Klimaschutz präsentieren konnten. Das gefiel den Veranstaltern nicht – die Band wurde nach dem Auftritt sofort des Backstage-Bereichs verwiesen.

Es sei eine friedliche Aktion gewesen: Die deutsche Punkband Itchy hatte am Samstag auf dem Donauinselfest die Klimakleber während ihres Gigs auf die Bühne gebeten, damit diese vor den Folgen des Klimawandels warnen konnten. Hintergrund war ein persönlicher: Die Punkband hat in den Wochen davor die wiederkehrenden schweren Regengüsse in Deutschland mit überschwemmten Kellern auch im privaten Umfeld zu spüren bekommen. Und in den Tagen vor diesem Auftritt musste die Band auf einem Festival aufgrund eines schweren Gewitters ihren Auftritt abbrechen.

Anlass genug, den Klimaklebern auf der 88,6-Bühne, wo die Band spielte, Platz zu geben, um für mehr Klimaschutz zu plädieren, erklärt Bandmitglied Daniel Friedl alias „Panzer“ in einem Video auf Instagram. Doch das gefiel den Veranstaltern offenbar überhaupt nicht. Denn erstens wurde Klimaschützerin Bianca, die in einer orangefarbenen Warnweste auf der Bühne stand, „nach gut eineinhalb Minuten“ das Mikrofon abgedreht, zweitens wurde auch die Band direkt nach dem Auftritt vom Festival-Gelände verwiesen. „Wir mussten unsere Backstage-Pässe abgeben und wurde quasi rausgeschmissen“, erzählt Friedl in dem Video, das Szenen von dem Vorfall zeigt. Die Gratiszeitung „Heute“ berichtete als Erste darüber.

Wegen „Vertrauensbruch“ die Backstage-Pässe abgenommen

Seitens des Donauinselfests dementiert man das. Der Band seien „nur“ die Backstage-Pässe abgenommen worden. Mit dem Argument, dass die Band einen Vertrauensbruch begangen habe. Immerhin habe man eine Person (die Klimaaktivistin) als Bandmitglied akkreditiert, damit diese Zugang zur Bühne erhalten habe. Weiters habe man nicht gewusst, wie der Protest nach Ende des Gigs weiterverlaufen würde. Es wäre kein Problem gewesen, wenn die Band selbst ein Statement zum Klimaschutz gegeben hätte, argumentiert man. Nach Itchy spielten noch zwei weitere Bands.

In einem schriftlichen Statement liest sich das so: „Als Donauinselfest müssen wir selbstverständlich wissen, was auf den Bühnen passiert und wer sich dort aufhält. Die Aktivisten-Gruppe hatte aktiv Störaktionen im Vorfeld angekündigt und für uns war so nicht einschätzbar, wie diese Aktion nach dem Auftritt weiter verlaufen würde. Daher wurden die entsprechenden – friedlichen! – Maßnahmen gesetzt, um den reibungslosen Ablauf zu garantieren. Gegen ein Statement der Band selbst zum Klimaschutz spricht natürlich nichts.“ Und: „Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher und aller am Fest Beteiligten sowie das friedliche Feiern stehen für uns an erster Stelle. Wir tragen die Verantwortung für alle auf dem Fest und deshalb behalten wir uns auch vor, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um den reibungslosen Ablauf zu garantieren.“

Getränke zum Abschied

Auch seitens des Radiosenders 88,6 äußert man sich: Es wurde im Vorfeld „mit allen Bands per schriftlicher sowie mündlicher Kommunikation vereinbart und den Veranstaltern versichert, dass es keine Aktionen der Letzten Generation auf der Bühne geben wird“. Das sei auch am Veranstaltungstag selbst nochmals zugesichert worden.

Die Band habe dann trotz dieser Abmachung eine Aktivistin der Letzten Generation auf die Bühne geholt. „Das im Vorfeld mit den Veranstaltern vereinbarte Vorgehen bei derartigen Aktionen war, den Ton abzudrehen und die Situation zu klären und zum geplanten Programm zurückzukehren. So wurde es auch hier, ohne großes Aufheben, umgesetzt.“

Nach diesem „klaren Vertrauensbruch vonseiten der Band gegenüber den Veranstaltern und dem Bruch klarer Zusagen“ seien diese „ruhig und höflich“ darum gebeten worden, den Backstage-Bereich zu verlassen. „Es folgten noch mehrere Aussprachen über einige Stunden, die aus der Sicht der Bühnenverantwortlichen einvernehmlich und positiv ausgingen.“ Der Band wurden sogar von den Bühnenverantwortlichen noch Getränke für den weiteren Abend mitgegeben.

„Eine skurrile Situation“

Die Band versteht dieses Vorgehen im Video nicht: Das Ganze sei eine „skurrile Situation gewesen“, erzählt Musiker Daniel Friedl im Video. „Ich habe danach auch noch kurz mit den beiden Veranstaltern geredet. Und es war ein bisschen absurd, wie ich da vor diesen zwei gestandenen Männern stand, die scheinbar irgendwie Angst hatten vor einer jungen Frau, die zwei Minuten über die Folgen des Klimawandels spricht.“

Für die Band sei die Aktion aber kein Problem gewesen. Man werde nie wieder auf dem Donauinselfest spielen und auch der Radiosender 88,6 werde nie wieder die Musik der Band spielen, erzählt Friedl durchaus amüsiert weiter. Auch eine Botschaft an die Veranstalter hat er noch: „Wenn du nicht möchtest, dass eine Band politische Inhalte auf deiner Bühne vorträgt, dann solltest du vielleicht auch keine politische Punkrockband auf deine Bühne buchen.“ Und zweitens: „Wenn du es 2024 noch nicht aushalten kannst, dass ein Mensch auf einer Bühne über die Folgen des Klimawandels spricht, dann hast du echt ein großes Problem.“