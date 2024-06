Rekord-Bodenverbrauch trotz gnädiger Statistik

Der Bodenverbrauch ist höher als vermutet. Das zeigen neue Auswertungen, die der WWF in seinem „Bodenreport“ veröffentlicht. Die Organisation fordert einen Bodenschutz-Vertrag, um der Zersiedelung Herr zu werden.

Baumärkte, Bekleidungsdiskonter, Sportfachgeschäfte, Drogeriemärkte, Gartencenter, Lebensmittel-Supermärkte und ausladende Gastronomiebetriebe: Konkret benennt der World Wide Fund for Nature (WWF) im „Bodenreport“ die Verursacher der Zersiedelung. Der diesjährige Bericht, der am Dienstag in Wien veröffentlicht worden ist, zeigt auf, dass sich der Bodenverbrauch in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt hat.

Bisher hatten Experten vermutet, dass etwa ein Drittel jener Flächen, die als bebaubar geführt werden (die so genannte „Bauland-Reserve“), auch tatsächlich so verbaut sind, dass über der Erde eine undurchlässige Schicht liegt. Tatsächlich ist jedoch bereits die Hälfte der Bauland-Reserve versiegelt. Seit dem Jahr 2000 hat die versiegelte Fläche um 32 Prozent zugenommen – während die Bevölkerung um 13 Prozent gewachsen ist.

Pro Kopf 330 Quadratmeter

Von der gesamten Staatsfläche Österreichs stehen lediglich 39 Prozent als Dauersiedlungsraum zur Verfügung; mehr als ein Sechstel davon ist bereits in Anspruch genommen. Insgesamt ist in Österreich eine Fläche von rund 2964 Quadratkilometern versiegelt - im Schnitt rund 330 Quadratmeter pro Kopf – das entspricht umgerechnet etwa der Fläche der Bundesländer Wien und Vorarlberg zusammen.

Der WWF beruft sich bei den Zahlen, die sich auf den Stand Ende Dezember 2023 beziehen, auf Material des Umweltbundesamts, des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen und auf Auswertungen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK). Demnach gibt es in Österreich insgesamt 520 Fachmarktzentren und Shopping Center. Deren Anzahl und Fläche hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt.

Und dabei ist die Statistik noch gnädig: Denn als versiegelte Fläche wird das sehr weitläufige und dichte Netz der Forstwege nicht gewertet. Sie werden in der statistischen Auswertung als „Wald“ geführt. Forststraßen in Österreich haben eine Gesamtlänge von 218.000 Kilometern – deren Fläche wird auf 1900 Quadratkilometer geschätzt – die fünffache Fläche Wiens.

Spitzenreiter im Straßenbau

Im internationalen Vergleich sind nicht nur Länge und Ausmaß der Forststraßen rekordverdächtig, sondern auch der Ausbau des Straßennetzes. Dessen Länge macht 128.000 Kilometer aus – pro Kopf also 14,1 Meter. Zum Vergleich: In Deutschland und in der Schweiz gibt es nur um die zehn Meter Straße pro Einwohner. Als äußerst kritisch betrachtet der WWF auch den Verlust von Acker – in den vergangenen 25 Jahren etwa 72.000 Hektar.

Der WWF hat errechnet, dass die Regierung das selbst gesteckte Ziel um 110.000 Hektar verfehlt habe. „Das entspricht der Fläche aller neun Landeshauptstädte zusammen. Dieses Scheitern zeigt, dass uns nur verbindliche Ziele und Maßnahmen beim Bodenschutz weiterbringen. Daher sollte die künftige Bundesregierung einen Bodenschutz-Vertrag mit einer Obergrenze vorlegen und endlich Nägel mit Köpfen machen”, fordert WWF-Programmleiterin Hanna Simons.

2002 hat die damalige Bundesregierung erstmals das Ziel in ein Regierungsübereinkommen geschrieben, dass der Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar gesenkt werde. Die Realität liegt bei fast dem Fünffachen – einer der Gründe dafür liegt in der Zersplitterung der Kompetenzen auf Bundesländer und Gemeinden. Der Bund hat dabei fast gar nichts zu melden. „Derzeit gibt es auf allen politischen Ebenen zu viele Treiber für die Bodenversiegelung“, sagt Simon Pories, der Experte des WWF für Bodenverbrauch. „Anstelle von Placebo-Tricks braucht es daher verbindliche Verschärfungen.”

Bodenschutz-Vertrag und Maßnahmenbündel

Konkret legt der WWF in seinem „Bodenreport“ ein Bündel von Maßnahmen vor, mit denen die Bodenkrise entschärft werden solle. Gefordert wird, dass die nächste Bundesregierung einen Bodenschutz-Vertrag initiiert, der von Bund, Ländern und Gemeinden abgeschlossen wird. Außerdem solle das Ziel verschärft werden: Statt der 2,5 Hektar solle der maximale Flächenverbrauch auf ein Hektar reduziert werden. Dieses Ziel sei „ambitioniert“, heißt es, „aber erreichbar. Denn gesunde Böden dienen als Lebensraum, Schadstofffilter, Klimaanlage, Wasserspeicher, Kohlenstoffsenke und liefern uns Nahrungsmittel.“

Gefordert wird auch eine „Bodenschutz-Offensive“, die unter anderem die Bereitstellung von einer Milliarde für Maßnahmen enthalten müsse, die die Biodiversität erhöhen. Dem Bodenschutz-Vertrag soll ein Bodenschutz-Gesetz folgen, mit dem die Weichen gestellt werden, dass Raumordnung ökologisiert und reformiert werde. Zudem solle der Straßenbau eingebremst werden. In Städten und Gemeinden soll es eine „Grünraum-Offensive“ gestartet werden. Bodenschutz solle im Finanzausgleich verankert und Leerstand mobilisiert werden.