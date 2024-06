Hausdurchsuchungen in René Benkos Villa in Igls und bei Signa in Wien

Im Haus von René Benko in Innsbruck-Igls sowie in der Signa-Zentrale in Wien fanden am Dienstagvormittag Hausdurchsuchungen der Polizei statt, wie Benkos Anwalt Norbert Wess und der Masseverwalter der Signa-Holding bestätigten. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Benko gibt es aber auch in Deutschland und Liechtenstein.

Kurz nach 8.00 Uhr früh am Dienstag sind die Streifen der Polizei bei der Villa des Unternehmers René Benko im Tiroler Igls angerückt. Auch ein Sondereinsatzkommando und eine Drohne wurden gesehen, berichtet der ORF. Und auch bei der Signa-Zentrale in der Wiener Innenstadt rückten Polizeieinheiten an, um Unterlagen sicherzustellen.

„Wir können bestätigen, dass heute eine Hausdurchsuchung in Räumlichkeiten der Signa Holding stattgefunden hat“, heißt es von Seiten des Masseverwalters der Signa Holding, Christof Stapf. „Die Hausdurchsuchung wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnet.“ Man habe gemeinsam mit dem Sachverständigen Deloitte bereits im Dezember die erforderlichen Datensicherungsmaßnahmen eingeleitet und arbeite eng mit den Behörden zusammen.

Auf Anfrage der „Presse“ hieß es bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nur, dass man laufende Ermittlungen nicht kommentieren könne. Allerdings bestätigte der Anwalt von René Benko, Norbert Wess, dass es sich bei dem Einsatz in Innsbruck um eine „Durchsuchung zwecks Sicherstellung von allfälligen Unterlagen zu den medial ohnehin bereits transportierten Vorwürfen“ handelt.

Der Signa-Grüner habe sich „kooperativ und konstruktiv“ verhalten, so der Anwalt. Die Sicherstellung der Unterlagen erfolge „zu den medial ohnehin bereits transportierten Vorwürfen“, erklärte Wess. Polizei und WKStA würden dabei „sehr professionell“ agieren. Mehr könne er vorerst nicht sagen.

Umfangreiche Ermittlungen

Mitte April wurde bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Benko persönlich sowie gegen eine weitere Person ermittelt. Die Ermittlungen drehen sich laut WKStA um den Verdacht des „Betrugs aufgrund mutmaßlichen Vortäuschens der Zahlungsfähigkeit bei der Verlängerung von Bankkrediten“. Laut Wess sind die erhobenen Vorwürfe „vollkommen haltlos“.

Schon seit Monaten schlägt eine wahre Flut an Anzeigen zu Signa und Benko bei der Staatsanwaltschaft auf, wie „Die Presse“ mehrfach berichtete. Die nun erfolgte Hausdurchsuchung dürfte im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen stehen. Dabei soll es unter anderem um einen Kredit im Ausmaß von 25 Millionen Euro gehen, die von der Schelhammer Capital Bank (sie gehört zur Bankengruppe der Grazer Wechselseitigen) an die von Benko gegründete und inzwischen insolvente Immobiliengesellschaft Signa vergeben wurde. Im Zusammenhang mit diesem Kredit sorgte im April die Aussage des Anwalts Johannes Zink für Aufsehen, der mehrere Banken und Investoren vertritt, die dem Tiroler Geschäftsmann Geld geliehen hatten.

Führte Benko Kreditverhandlungen?

„Es gibt erst einmal klare Fälle, die belegen, dass Herr Benko selbst die Kreditverhandlungen geführt hat“, sagte Zink damals in einem Interview. „Dies ist besonders bemerkenswert, da er in den offiziellen Dokumenten, wie dem Firmenbuch, nicht als Geschäftsführer aufgeführt ist.“ Weiters verwies er darauf, dass Benko persönlich im Austausch mit Investoren gestanden haben soll. Laut Zink sollen die Gespräche stattgefunden haben, „als bereits absehbar war, dass diese Kredite aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage der Firma nicht zurückgezahlt werden könnten“. Benkos Anwalt Norbert Wess wies die Anschuldigungen damals gegenüber der „Presse“ entschieden zurück.

Die Rolle von René Benko im Signa-Konstrukt dürfte zur entscheidenden Frage in den Ermittlungen der WKStA werden. So geht es darum, ob er – obwohl er seit 2013 keine offiziellen bei Signa mehr innehatte – nicht dennoch der „faktische Geschäftsführer“ war. Wird diese Frage von den Ermittlungsbehörden und in weiterer Folge einem Gericht bejaht, würde dies eine persönliche Haftung für etwaige rechtlich relevante Verfehlungen in der Geschäftsgebarung von Signa auslösen.

Wie der „Kurier“ berichtete, wurden am Dienstag auch Razzien bei weiteren Personen im Signa-Umfeld durchgeführt. Darunter sei der frühere Signa-Holding-Vorstand Christoph Stadlhuber, wie dessen Anwalt Otto Dietrich dem Blatt bestätigte. Zu einer weiteren Hausdurchsuchung sei es zudem bei Manuel Pirolt, Finanzchef der Signa, gekommen.

Vorwürfe in Deutschland und Liechtenstein

Aber nicht nur in Österreich wird gegen Benko und Signa ermittelt. So geht die Staatsanwaltschaft München bereits seit Monaten einem Geldwäscheverdacht bei Signa nach. Im Fokus der Ermittlungen stehen dabei der Kauf und die Sanierung des ehemaligen Hertie-Warenhauses nahe dem Münchner Hauptbahnhof. Für den Deal wurden in etwa eine Milliarde Euro geborgt. Die Landesbank Hessen Thüringen soll sich mit 450, die Raiffeisen Bank International (RBI) mit 120 und die Stadtsparkasse München mit 70 Millionen Euro beteiligt haben.

Auch in Liechtenstein wurde von der Staatsanwaltschaft Ermittlungen in der Causa Signa bestätitgt. Als Vorwürfe stehen Geldwäsche und Insolvenzbetrug im Raum. Strafrechtlich zieht der Zusammenbruch des Signa-Imperiums immer weitere Kreise. Es gilt die Unschuldsvermutung. Eine lückenlose Aufarbeitung wird in jedem Fall vermutlich noch Jahre dauern.

Die im Einzelhandel und vor allem im Immobiliengeschäft tätige Signa hat die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte hingelegt. Ende April war auch über das Vermögen des Tiroler Signa-Gründers Benko ein Konkursverfahren eröffnet worden. 30 Gläubiger machten rund zwei Mrd. Euro an Forderungen geltend. Nur 47,3 Mio. davon wurden vorerst anerkannt.(APA/Red.)