Warum dieser Fußball-EM ein „Gijon“ blüht

Was seit der WM 1982 als „Mutter aller abgekarteten Partien“ gilt, könnte sich 2024 wiederholen. Damals machten Deutschland und Österreich einen „Nichtangriffspakt“, der beiden Teams zum Aufstieg nützte. Machen es bei der EM nun zwei andere Nationen ihnen nach?

Fußball ist Wiederholung. Für die einen mutet es als Verklärung an, in Erinnerung an großartige Spiele, von denen man sich eine Neuauflage erhofft. Die anderen wittern Enttäuschung, weil es Modus und Punkte-Konstellation ermöglichen. Und da fällt stets der Name einer spanischen Stadt, das Duell Deutschland gegen Österreich. Es läuft die WM 1982, es ist der 25. Juni, also genau 42 Jahre her. Deutschland gewinnt dank eines Kopfballtores durch Horst Hrubesch mit 1:0, beide Teams steigen auf. Der „Nichtangriffspakt“ blieb ein handfester Skandal, der den Fußball bis dato an ein abgekartetes Spiel erinnert. Und an Algerien, das damals ausschied.

Jetzt blüht auch der Fußball-EM in Deutschland solch ein Szenario.