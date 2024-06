Mindy Kaling schätze sich glücklich, an einem Ort leben zu können, an dem sie die Familienplanung alleine angehen kann – und im eigenen Tempo.

Die US-Schauspielerin Mindy Kaling ist zum dritten Mal Mutter geworden. Sie habe bereits Ende Februar Tochter Anne zur Welt gebracht, gab Kaling am Montag (Ortszeit) auf Instagram bekannt. „Sie ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir je vorstellen konnte“, schrieb die Schauspielerin darunter. Sie selbst feierte am Montag ihren 45. Geburtstag. Zahlreiche Follower gratulierten auf Instagram – auch Prominente, etwa die Schauspielerinnen Reese Witherspoon und Julianne Moore.

Kaling postete mehrere Fotos. Eines zeigt das Baby auf einem Polster im Garten, umgeben von seinen beiden Geschwistern Katherine (6) und Spencer (3). In weiteren Fotos ist die Schauspielerin mit deutlichem Babybauch zu sehen – sowie in einem Krankenhausbett zusammen mit ihren beiden älteren Kindern.

Den Vater der drei Kinder hat Kaling bisher nicht verraten. Sie schätze sich so glücklich, an einem Ort zu leben, wo sie dies alleine machen könne, und im eigenen Tempo, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Kaling, die unter anderem mit den Serien „Das Büro“ und „The Mindy Project“ bekannt wurde, spielte auch in Filmen wie „Fast verheiratet“, „Das Zeiträtsel“ oder „Ocean‘s 8“ mit. (APA)