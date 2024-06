In der Modeindustrie geschieht ein Umbruch, sagen Experten. Immer mehr große Modehändler melden Insolvenz an. Warum ist das so und warum hat diese Schieflage auch eine geopolitische Komponente? Dazu ist David Freudenthaler im Studio der „Presse“.

»Wir können die Konsumenten nicht aus der Verantwortung lassen.« Rainer Trefelik Handelsobmann der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)