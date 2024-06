15 Jahre stand Georg Pölzl an der Spitze der teilstaatlichen österreichischen Post. Mitte August tritt er ab. In die Politik will er nicht, in Pension gehen will er aber auch nicht.

Post-Chef Georg Pölzl tritt ab. Seit 2009 war der Manager Vorstandschef des teilstaatlichen Konzerns. Seine Zeit an der Postspitze war turbulent: Das Paket- löste das Briefgeschäft ab, Amazon kam, um zu bleiben, und die Post legte sich mit der Bank 99 sogar eine eigene Bank zu. Dazu kam noch der Einstieg der Post in der Türkei und in Aserbaidschan. Am Dienstag zog der scheidende Post-Vorstand nach 15 Jahren Bilanz. „Es hat sich halt die Welt verändert, und wir haben diese Veränderung sehr erfolgreich mitgestaltet“, sagte Pölzl im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Die österreichische Post sei eine der wenigen Postgesellschaften, die noch ein sehr vitales Briefgeschäft haben. Seit er 2009 zur Post kam, habe sich das Briefvolumen halbiert und das Paketvolumen vervierfacht. „Als Unternehmen mussten wir uns in der Leistungsfähigkeit total anpassen“, sagt Pölzl. Damals hatte der Brief noch Priorität: ein sogenanntes E+1-Produkt, das binnen eines Tages zugestellt werden musste. Das Paket war damals zwei bis drei Tage unterwegs. Heute sei es genau umgekehrt. Man habe den Kundenwünschen entsprechend den Brief langsamer gemacht und das Paket schneller. „Was Sie heute im Internet bestellen, haben Sie spätestens morgen“, vorausgesetzt natürlich, dass es seitens des zustellenden Unternehmens funktioniere.

Gegen den Widerstand der Gewerkschaften

Die Umwälzungen mussten teilweise gegen heftige Proteste seitens der Gewerkschaften umgesetzt werden. „Weil sie immer gewisse Entwicklungen nicht wahrhaben wollten“, sagt Pölzl. So habe es seinerzeit geheißen, dass es keinen Rückgang der Briefe geben werde, das glaube nur das Management, weil es Mitarbeiter abbauen wolle. Als größte „Chimäre“ bezeichnet Pölzl die von Amazon groß angepriesene Zustellung per Drohne: Das werde es vielleicht für spezielle Transporte oder in entlegenen Gebieten geben, aber nicht in der Fläche, das würde „Chaos“ bedeuten. „Das war der größte PR-Gag von Amazon-Gründer Jeff Bezos“, sagte Pölzl.

Amazon sei ein schwieriger Kunde, „extrem fordernd“ auf der Leistungsseite und der Preisseite. Und dazu noch ein Wettbewerber: Amazon habe bei Paketzustellungen heute einen Marktanteil von 15 bis 20 Prozent, den das US-Unternehmen binnen nur zwei Jahren erworben hat. Diesen Marktanteil habe Amazon vor allem der Post abgenommen. Eine andere Dynamik komme aus dem Kundenverhalten, sagte Pölzl. Der Trend gehe in Richtung Paketboxen, sein Wunsch sei, dass in den Ballungsräumen „im Schlapfenradius“ Paketboxen aufgestellt seien, bei denen die Kunden 24 Stunden am Tag ihre Pakete abholen können.

„Unsere globalen Wettbewerber lachen sich schief“

Zum Abschied zog Pölzl gegen „Überregulierung und Vorschriftswahnsinn“ seitens der EU vom Leder, aber auch gegen Gold Plating aus Österreich, wo man „immer noch ein Schnörksel als Fleißaufgabe“ dazu mache. Er sei ein glühender Verfechter von Nachhaltigkeitsthemen. Aber man produziere inzwischen Papierberichte, die außer von Maschinen von niemandem mehr gelesen würden. „Das ist nicht mehr normal“, das sei eine große Belastung für den Wirtschaftsstandort Europa und „für Österreich sowieso.“

Pölzl meint damit ESG-Vorgaben (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung), die EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen und das Lieferkettengesetz, für das sich Anfang Juni eine Mehrheit im EU-Parlament gefunden hat. Das mache nur Europa so. „Unsere globalen Wettbewerber lachen sich schief“, sagt Pölzl. „Und das sage ich mit der moralischen Autorität von jemandem, der sehr konsequent versucht, ein Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln, sozial und ökologisch.“ Sinnvoller wäre es, es würde die Wirkung kontrolliert – etwa, wie viel CO 2 die Unternehmen emittieren, aber nicht jeder Schritt dahin.

„Diese Vorschriften sind von Leuten ersonnen, die keine Ahnung haben, was in Unternehmen passiert.“ Diese Strömung habe sich offensichtlich in der Politik durchgesetzt. Es werde ja verlangt, dass man diese Kennzahlen mit buchhalterischer Genauigkeit berichte. „Das ist ein überbordender Kontrollwahn, und es gibt Menschen, die wirklich glauben, dass darin das Heil Europas liegt“, sagt Pölzl. Und das nur deshalb, weil man die Industrie nicht in die Gesetzgebung einbinden wolle aus Angst vor Lobbyismus. Wegen all dieser neuen Vorgaben müsse man bei der Post das Controlling um 100 Beschäftigte verdoppeln. Da gehe es um Millionen. „Wir als großes Unternehmen können das stemmen, aber was macht ein KMU?“, so Pölzl.

Wahljahr bringt zusätzliche Erlöse

Am 7. August wird Pölzl die Halbjahres-Bilanz präsentieren, es wird seine letzte Pressekonferenz als Post-Chef sein. An der Post-Spitze wird ihm der bisherige Finanzvorstand Walter Oblin nachfolgen. Das erste Quartal habe schon gezeigt, dass es der Post gut gehe – auch, weil sich heuer eine Wahl an die andere reiht, das bringe zusätzliche Erlöse. Der Brief sei dennoch weiter rückläufig, „aber wir haben gelernt, damit umzugehen.“ Der Einstieg in der Türkei habe sich schwierig gestaltet, aber inzwischen könne er sagen, „das war die erfolgreichste Akquisition meiner Berufskarriere“, so Pölzl. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien in der Türkei schwierig – Stichwort Inflation. „Das muss in Form von Preisen und Leistungsanpassungen wieder verdient werden.“

Die österreichische Post hat ihren Hauptsitz in Wien und beschäftigt laut eigenen Angaben 27.254 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023 kam das Unternehmen auf 2,7 Milliarden Euro Umsatz, davon entfielen 43 Prozent auf Briefe und Werbesendungen und 51 Prozent auf Paket & Logistik. Sechs Prozent entfielen auf das Filial- und Bankgeschäft. Der Staat Österreich ist über die Öbag mit 52,8 Prozent an der Post beteiligt, die verbliebenen 47,2 Prozent sind im Streubesitz., davon 68,9 Prozent in Österreich.

Was kommt für Pölzl nach der Post? Jedenfalls nicht die Politik: „Weil ich den Mechanismen nicht vertraue“, sagt der Manager. „Ich werde sicherlich mehr Zeit auf meinem Segelboot verbringen“, auch auf längere Reisen freue er sich. Und es gebe sicher ein paar Tätigkeiten, die er weiter machen möchte. „Mit dem Begriff Ruhestand oder Pension habe ich echt ein Problem“, sagt Pölzl.