Leben am See in seiner schönsten Form

Urlaubsfeeling pur in der Seeresidenz Gmunden

In der Seeresidenz Gmunden hat man die Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten zu genießen – die Ruhe und Schönheit der Natur- und Bergkulisse sowie die Nähe zur Gmundner Innenstadt.

Eingebettet zwischen den majestätischen Bergen und dem kristallklaren Wasser des Traunsees entsteht bis 2027 ein neuer Wohlfühlort: die exklusive Seeresidenz Gmunden sowie das angrenzende 4-Sterne-PLUS-Hotel Das Gmundner, Mitglied der Autograph Collection der Marriott Gruppe. Realisiert wird dieses einzigartige Immobilienprojekt von Soravia, einem führenden Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Hotelprojekte.

Wohnen auf hohem Niveau

Die überwiegend als Hauptwohnsitze konzipierten Eigentumswohnungen sind zwischen 43 und 220 m² groß und verfügen über attraktive Außenbereiche, die einen privaten Rückzugsort mit einma­liger Atmosphäre in der unvergleichlichen Naturkulisse schaffen. Alle Wohnungen sind bar­riere­frei aus der Tiefgarage mit dem Lift erreichbar. Für Best Ager sind neben einer Lounge mit Bibliothek und Gemeinschaftsküche auch Multifunktionsräume für Massage- und Physiotherapie sowie Gruppenaktivitäten und Sport geplant.

Alle Qualitäten des Lebens

Die Seeresidenz Gmunden bietet ein Lebensumfeld, das keine Wünsche offenlässt. Die neu gestaltete Seepromenade und Marina mit ­ihren Shops und einem Café laden Bewohner:innen und Besu­cher:innen gleichermaßen zum Verweilen und Genießen ein. Ein medizinisches Zentrum, ein hochwertiger Nahversorger und ein modernes Fitnesscenter sind ebenfalls Teil des Konzepts. Besonders exklusiv ist der naturnah gestaltete Badestrand, der ausschließlich den Bewohner:innen vorbehalten ist – ein Ort der Erholung und Entspannung direkt vor der Haustür. Die Bewohner:innen der Seeresidenz Gmunden profitieren zudem von einer engen Verbindung mit dem Hotel Das Gmundner und dessen exklusiven Annehmlichkeiten, wie bevorzugte Tischreservierungen oder Reinigungen.

Im Einklang mit der Natur

Die Seeresidenz Gmunden setzt auf eine nachhaltige Bauweise, die das Beste aus der Umgebung nutzt. Geplant ist eine innovative Holzhybridbauweise, die nicht nur auf Nachhaltigkeit setzt, sondern auch natürliche Materialien wie Holz und Stein in den Vordergrund stellt. Begrünte Dachflächen tragen dazu bei, die Gebäude harmonisch in die Landschaft einzufügen und zugleich ökologische Lebensräume zu schaffen. Doch das ist nur der Anfang: Die Seeresidenz Gmunden plant, das Potenzial des Traunsees auf innovative Weise zu erschließen. Durch modernste Wärmepumpentechnik wird das Seewasser nicht nur zur effizienten Wärmeversorgung, son­dern auch zur natürlichen Kühlung der Gebäude genutzt. Ergänzt wird dieses ökologische Konzept durch die Integration einer Fotovoltaikanlage, die nachhaltige Energieerzeugung unterstützt und einen weiteren Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit darstellt.