Der 360°-CEO: Wenn’s ums Ganze geht

„Responsible Leadership“ heißt das Zauberwort für den Manager der Zukunft. In ihren Studienprogrammen gibt die WU Executive Academy Führungskräften das Rüstzeug.

Effizienzsteigerung, Profitmaximierung und Shareholder Value sind die Grundlagen des modernen Wirtschaftens, was gleichzeitig ein bisschen oldschool klingt. Unternehmer denken in der Regel langfristiger und handeln gesellschaftlich verantwortungsvoller. Dabei können sich Führungskräfte in managementgeführten Firmen einiges von Entrepreneuren abschauen, ist Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy, überzeugt: „Tendenziell sind eigentümergeführte Unternehmen nämlich nachhaltiger, entscheiden langfristiger und achten mehr auf ihre unternehmerischen Werte denn auf reinen Shareholder Value.“ Verantwortungsvolles und werteorientiertes Wirtschaften, das auf die eigenen Mitarbeiter, die Kunden und die Umwelt achtet, das den Profit zur Sicherung des eigenen Fortbestands ebenso im Blick hat wie die Auswirkungen auf die Gesellschaft, ist nicht nur Sache von gemeinwohlorientierten Unternehmern. Zudem machen die EU-Gesetzgebung und der globale Markt Nachhaltigkeitsmanagement zu einer der Grundvoraussetzungen für die Führung von Unternehmen: Bis zum Jahr 2050 soll die Europäische Union zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum der Welt werden. Das schreibt der European Green Deal fest. „In unseren EMBA-Programmen setzen sich die Studierenden etwa in ‚CSR & ­Ethics‘-Modulen mit sozialer und ethischer Führungsverantwortung auseinander und gleichen dabei ihre persönlichen Werte mit jenen ihres Unternehmens ab“, so Stöttinger.

Für eine grüne Zukunft

Ökonomische Nachhaltigkeit ist einer der Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele. Steigende Anforderungen und Erwartungen von Stakeholdern machen deutlich, dass Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine ethische Verpflichtung ist, sondern eine strategische Notwendigkeit. Das Ziel der WU Executive Academy ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung und Potenziale einer nachhaltigen Wirtschaft zu schärfen. Dabei stehen Wissensaustausch, innovative Prozesse und inspirierende Initiativen im Vordergrund. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet, eine Wirtschaftsweise zu fördern, die langfristig lebensfähig ist und nicht auf kurzfristige Gewinne fokussiert, sondern auch unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte den Erhalt von natürlichen Ressourcen sicherstellt. Das beinhaltet die Förderung von fairem Handel, die Unterstützung lokaler Gemeinschaften und die Einbeziehung von Umwelt- und Sozialkosten bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Ein Abwägen ökologischer und ökonomischer Relevanzen ist dafür unerlässlich. Dafür bietet die WU Executive Academy berufsbegleitende Studien­programme an, etwa den Executive MBA in Energy Management, den Master in Sustainability, Entrepreneurship & Technology und den Lehrgang ESG & Nachhaltigkeit – ein Beitrag zum positiven Wandel in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft.

Sinnstiftende Nachhaltigkeit

„Corporate Purpose“ ist ein weiterer Schritt zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg, denn sie sorgt für eine einzigartige Identität. Das motiviert Mitarbeitende, zieht Kunden an und schweißt Teams zusammen. Junge Menschen legen viel Wert darauf, dass ihr Job „Sinn macht“. Das belegt eine Befragung von 1000 Vertretern der „Generation Z“ des Schweizer Datenanalysten Neoviso in Kooperation mit Forbes. Dabei nannten 38 Prozent der Befragten eine sinnvolle Tätigkeit als einen der drei wichtigsten Motivationsfaktoren. Christof Miska, Nachhaltigkeitsexperte der WU Executive Academy, und seine Forschungskollegin Nathania Chua widmeten sich dem Thema, was „Purpose“ sein kann und weshalb Unternehmen in einer Wirtschaftskrise Zeit und Geld investieren sollten, zunächst ihren Unternehmenszweck zu definieren. „Pflicht­orientierter Purpose umfasst, einen Nutzen für die Gesellschaft oder den Planeten zu schaffen“, erklärt Miska, wobei sich oft ein Blick auf die Gründungsziele eines Unternehmens lohnt. Natürlich muss die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit auch den Mitarbeitenden kommuniziert werden, was sich à la longue auch auf den Gewinn auswirkt: „Purpose hat oft einen indirekten Einfluss auf den Profit. Er erhöht die Arbeitsmotivation sowie die Arbeitszufriedenheit und macht Unternehmen attraktiver für Kunden. Das schlägt sich vielleicht nicht sofort in Zahlen nieder. Aber auf lange Sicht macht Purpose einen Unterschied.“

Über die WU Executive Academy Führende Business School der Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Top-akkreditierte, berufsbegleitende und praxisorientierte Programme mit einer optimalen Kombination aus General Management, Leadership und Fachwissen

7 Executive-MBA-Programme mit Spezialisierungsoptionen

Vielfältige Kurzprogramme, darunter auch ESG und Nachhaltigkeit: Strategisches Management für Führungskräfte

Nachhaltigkeit als strategischer Wettbewerbsvorteil wird als zentraler Bestandteil in allen Programmen gelehrt Mehr Informationen