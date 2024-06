Österreich muss von der Schweiz lernen

Klauser: Generell ist es ein europäisches Phänomen, aber in Österreich ist diese Einstellung sehr ausgeprägt. Ich habe lang in den USA gelebt und dort ist der Anreiz zur Arbeit allein schon wegen des fehlenden Sozialgefüges gegeben. Wir müssen es vollbringen, dass sich Leistung wieder lohnt. Bei der Work-Life-Balance sollte man die Frage auf die Zukunft richten, ob man sich auch morgen noch leisten kann, was man sich leisten will.