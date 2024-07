Der berühmte Parfümeur Francis Kurkdjian hat in der Schlossanlage von Versailles einen Garten voll olfaktorischer Freuden eingerichtet: Ein Streifzug durch diesen „Jardin du Parfumeur“.

Unter den unzähligen Blumen, die hier wachsen, hat eine es Kindergruppen besonders angetan. „Ich finde, die Blätter riechen genau wie die Cola-fläschchen aus dem Süßigkeitenregal“, sagt Giovanni Delù über die Artemisia abrotanum maritima „Coca Cola“, einen der duftenden Publikumslinie. Delù, gebürtiger Piemonteser, arbeitet als Gärtner im Schlosspark von Versailles, oder genauer: im überschaubareren Teil der „Jardins du Trianon“. Ebenfalls von hier bezieht übrigens der Pariser Starkoch Alain Ducasse einen Teil des in seinen Restaurants verarbeiteten Gemüses, was das Gastro-Storytelling mit der passend feudalen Erzählebene ausstattet. Heute ist Delù jedoch in anderer Mission unterwegs und führt seine Besucher durch die drei Bereiche des „Jardin du Parfumeur“, des Parfümeursgartens.

Da wäre einmal der geheime „Jardin secret“, zu dem man durch eine Steinmauer gelangt und wo Instagram-Affine mit gezücktem Handy im Selfie-Modus auf einer fotogenen Steinbank posieren. Weitläufiger ist nebenan das Areal, in dem Bäume und Sträucher mit duftenden Blüten wachsen – Mandel etwa und Flieder, auch eine Jasminhecke beginnt gerade zu blühen. Man erkennt den Duft sofort, auch wenn Delù zugibt: „Manche Pflanzen riechen hier weniger intensiv als in einem südlichen Klima. Der Jasmin und die Rosen von Versailles duften natürlich anders als jene im südfranzösischen Grasse.“