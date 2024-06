Damit die Show pünktlich startet

Eventlogistik. Hinter großen Konzerten und Sportveranstaltungen steckt ausgeklügelte Logistik. Die Aufgaben bringen große Herausforderungen, aber trotzdem wollen die meisten Eventlogistiker nie mehr anderes machen.

Mit sechs großen Sattelschleppern, etlichen normalen Lkw, Kranwagen und einigen anderen Fahrzeugen stellt das burgenländische Unternehmen Redline Enterprise so manches Transportunternehmen in den Schatten. Bewegt werden mit diesen Fahrzeugen allerdings nicht Waren fremder Auftraggeber, sondern großteils Equipment aus dem eigenen Lager – Bühnenelemente, Scheinwerfer, Tonanlagen, LED-Wände. Redline Enterprise ist der führende österreichische Event-Logistiker. Das Falco-Symphonic-Jubiläum in Wr. Neustadt, das Metallica-Konzert in Ebreichsdorf oder das Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf sind aktuelle Beispiele aus der Referenzliste des Unternehmens.

Es sind herausfordernde Aufträge: In der Event-Logistik gibt es kaum Routine. Perfektion und exaktes Timing sind dennoch das Um und Auf. „Unseren Beruf liebt man oder hasst man“, meint Manuel Engelberger, CEO und Miteigentümer des Unternehmens. Er liebt seinen Job – und das, seit er vor 20 Jahren eine Lehre als Veranstaltungstechniker begonnen hat. 40 Mitarbeiter sind bei Redline Enterprise beschäftigt. Die Firma betreut einerseits Shows internationaler Stars in Österreich und fährt andererseits mit heimischen Musikern auf Tournee durch den DACH-Raum.

Zwei bis drei Monate Vorlauf

Zwei bis drei Monate vor großen Konzerten oder Festivals beginnt die Planung. Von den Künstlern kommen die Wünsche für Bühne und Technik. Auf dieser Basis werden Pläne erstellt, dann zeigt sich, was möglich ist und was nicht: „Es gibt genaue Regeln für die Statik der Bühne“, erklärt Engelberger. Aufgrund der Planungen kümmern sich Disponenten um das gesamte Material für die Veranstaltung vom Bühnenaufbau über die Tontechnik bis zu LED-Wänden. Die Logistikabteilung stellt die nötigen Fahrzeuge zusammen. Was nicht im eigenen Pool verfügbar ist, wird gemietet.

„Wir haben ein ausgeklügeltes System, in dem sämtliche Infos von den Ladelisten über die Fahrzeuge bis zum Ort und Zeitpunkt der Anlieferung hinterlegt sind“, sagt Engelberger. Das sei aber nur eine Seite: „Ich versuche alle Abläufe so unkompliziert wie möglich zu halten. Miteinander zu reden, sich gegenseitig zu helfen und Engagement sorgen letztlich für den perfekten und termingerechten Ablauf.“ Qualität, Verlässlichkeit und Planungssicherheit seien die entscheidenden Kriterien bei der Event-Logistik und für die meisten Kunden wichtiger als der günstigste Preis.

Ähnlich urteilt ein global führender Logistikdienstleister. „Natürlich muss man preislich mithalten können, aber noch wichtiger sind das Vertrauen der Kunden und die daraus resultierenden langjährigen Beziehungen“, sagt Jörn Schneemann, Global Head of Expo and Event Logistics bei Kühne + Nagel. Das Unternehmen beschäftigt an fast 1300 Standorten in rund 100 Ländern etwa 81.000 Mitarbeiter und ist weltweit Nummer eins in der Luft- und Seelogistik. „Die Größe und unser globales Netzwerk sind natürlich unsere Stärken“, sagt Schneemann.

Zu den Kunden zählen Sportverbände und Sportteams, aber auch Orchester und Opernhäuser. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die Event-Logistiker von Kühne + Nagel sind etwa für das „Home of Team D“ im Rugby-Stadion Jean Bouin verantwortlich, dem Treffpunkt der deutschen Fans mit ihren Sportlern in Paris.

„Wir machen dafür nicht nur die Transporte, sondern bieten ein Full-Service“, berichtet Schneemann. Dazu gehöre die Koordination der Anlieferungen aller beteiligten Institutionen bis hin zu den Fernsehstationen, Organisation und Aufbau von temporären Lagern und vieles mehr. Umfassender Service zähle auch bei der Logistik für Kultur-Events: „Wir transportieren Bühne und Technik. Werden vor Ort Stapler oder Kräne benötigt oder sind Verzollungen notwendig, bieten wir das ebenfalls an“, so Schneemann. Selbst die Menschen werden besonders betreut. „Die Rennläufer warten auf ihre Sportgeräte, die Musiker auf ihre Instrumente, wir versuchen ihnen möglichst viele Informationen zu geben, wo sich das Packstück befindet, dass es zeitgerecht ankommt, das mindert den Stress vor dem Wettbewerb, vor dem Konzert“, weiß Schneemann.

Eine Gastspielreise des Georgischen Staatsballets nach Dubai, eine Tour des Philadelphia Orchestra durch Europa und Israel oder die Japan-Tournee des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra stehen auf der Referenz-Liste des Münchner Eventlogistikers Heed. „Im Vergleich zu den großen Logistikern, die im üblichen Bereich tätig sind, machen wir relativ wenige Projekte, aber diese mit großem personellen und zeitlichen Aufwand“, erzählt Firmenchef Alexander von Gerichten.

Plan B immer parat

Damit die komplexe Logistik hinter einer Tournee mit einer Vielzahl an Konzerten in ebenso vielen Ländern reibungslos funktioniert, beginnt die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber meistens schon bei der Tourplanung. „Wir versuchen von vornherein die Lage realistisch zu bewerten und die Planung an die Gegebenheiten anzupassen“, sagt von Gerichten. Oft sind die Termine aber so knapp, dass Risiken eingegangen werden müssen. Im Falle des Falles braucht es dann einen Plan B – und das schnell. Bei der Aufführung einer europäischen Produktion in den USA hatte das Schiff mit den Kostümen wegen Schlechtwetter Verspätung. „Es gab in Paris die gleiche Show, wir haben dafür gesorgt, dass die notwendigen Kostüme dort abgeholt und in die USA geflogen wurden.“ The show must go on – und dafür mitverantwortlich zu sein macht die Faszination der Eventlogistik aus, das sieht auch von Gerichten so.