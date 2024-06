Bei dem Mann wurden bei einem vorläufigen Alkotest rund 2,3 Promille festgestellt.

Ein 58-jähriger Mann soll am Montag in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt mehrere Passanten mit dem Umbringen bedroht haben. Dabei gab er an, eine Axt bei sich zu führen. Der Österreicher wurde festgenommen, die Axt sichergestellt. Ein bei dem 58-Jährigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,3 Promille, hieß es am Dienstag seitens der Polizei. (APA)