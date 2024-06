Alkoholisierter Autofahrer am Wiener Ring: Radfahrer schwer verletzt

Der 40-Jährige fuhr auf die Fußgängerfläche am Wiener Ring. Passanten konnten nur durch schnelle Reaktionen ausweichen. Nach der Kollision mit einem 23-jährigen Radfahrer stieg der Autofahrer aus und flüchtete zu Fuß.

Ein Alko-Fahrer hat am Montagnachmittag auf der Wiener Ringstraße für Chaos gesorgt. Der 40-jährige Pole setzte laut Polizei gefährliche Überholmanöver, befuhr Schienenanlagen sowie Fußgängerflächen und verletzte letztlich auch noch einen Radfahrer schwer. Der Mann wurde festgenommen, der Alkomattest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Im Zuge seiner riskanten Fahrt kam der Mann beim Dr.-Karl-Renner-Ring von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Fußgängerfläche vor dem Denkmal der Republik. Die Passanten konnten teilweise nur aufgrund ihrer schnellen Reaktionen Kollisionen verhindern.

23-jährigen Fahrradfahrer angefahren

Der Lenker setzte seine Fahrt danach unbeirrt fort und kollidierte mit einem Pkw, wodurch das Fahrzeug einer 50-Jährigen schwer beschädigt wurde. Die Lenkerin blieb unverletzt. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer, den er kurz danach zusammenfuhr, erlitt indes schwere Verletzungen.

Nach der Kollision mit dem Radfahrer stieg der Autofahrer aus und flüchtete zu Fuß. Er konnte kurz darauf von einem Polizisten vorläufig festgenommen werden. Ein mit dem Lenker durchgeführte Alkomattest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Bei der Vernehmung gab der Festgenommene an, sich an die meisten Vorfälle nicht erinnern zu können. (APA)