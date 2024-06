Sie jagen gern – am liebsten andere Menschen

Laurence Rupp und Olivia Goschler spielen in dem Kinofilm „Veni Vidi Vici“ von Daniel Hoesl und Julia Niemann mordlüsternen Geldadel. In der „Schaufenster“-Fotostrecke geben sie sich hingegen lammfromm.

Ein wenig gehetzt stolpert Laurence Rupp durch die Flügeltüren der Prunkräume im ersten Stock des Ringstraßenhotels Almanac. Das mag daran liegen, dass ihn gerade noch die Verkehrspolizei beim Fahrradfahren auf die Finger geschaut hat. Grundsätzlich wirkt der Schauspieler aber so, als wäre sein Gemüt sowieso im Hochenergiebereich angesiedelt: Er redet schnell und bewegt sich viel. Die Dynamik überträgt sich dann auch auf die Leinwand.

Seine Kollegin Olivia Goschler steht ihm da in nichts nach: Die 17-jährige gibt in „Veni Vidi Vici“ ihr Spielfilmdebüt und mimt darin Rupps Tochter. Gemeinsam werden sie in den denkmalgeschützten historistischen Prunksälen des Almanac, die einst von der Adelsfamilie Henckel von Donnersmarck genutzt wurden, für das „Schaufenster“ in diversen Kleiderarrangements abgelichtet. Davor geht‘s aber noch auf eine Zigarette auf den Balkon.

Während Rupp dann mit der Stylistin blödelt und Geschichten übers Surfen in Marokko austauscht, freut sich Goschler über die Auswahl an Kleidern, die sie heute anprobieren soll. Gerade hat sie noch ihre Matura erfolgreich bestanden, schon besucht sie als Schauspielerin Premierenfeiern. „Meine Familie kennt den Film noch nicht. Die werden ein bisschen schockiert sein“, sagt sie amüsiert. Die Regie des Films, der im September in den heimischen Kinos anläuft, übernahmen Daniel Hoesl und Julia Niemann. Bei der Themensetzung bleiben die beiden sich dabei treu: Schon mit den Filmen „Davos“ und „Winwin“ übten sie konsequent Kapitalismuskritik und arbeiteten sich am alljährlichen Weltwirtschaftsforum in der Schweiz und dem Sektor Investmentbanking ab.