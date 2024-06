Breitensport Mountainbiken: Zahl der schweren Verletzungen nimmt zu

Das Klinikum Schwarzach, Schwerpunktkrankenhaus im Salzburger Pongau, verzeichnet eine starke Zunahme an Moutainbike-Verletzungen. Als Grund wird zu hohe Geschwindigkeit, schlechte Ausrüstung, aber auch falsche Selbsteinschätzung – besonders bei Urlaubern – genannt.

Die Zahl der Mountainbikefahrer nimmt – auch durch die Nutzung von E-Mountainbikes – seit Jahren zu. Das Fahren in den Bergen und auf Hügeln auf sogenannten Trails oder im Bikepark ist schon längst in der Breite angekommen. Damit steigt auch die Zahl der Unfälle, wie etwa das Klinikum Schwarzach im Salzburger Pongau bemerkt hat. Das Schwerpunktkrankenhaus im Süden Salzburgs hat ein großes Einzugsgebiet – und wird auch regelmäßig mit dem Rettungshubschrauber angeflogen. In dem Spital sei die Zahl der Radunfälle in den Sommermonaten innerhalb der letzten fünf Jahre um mehr als 30 Prozent gestiegen, heißt es in einer Aussendung: „Mit Abstand am häufigsten sind Kopfverletzungen zu behandeln.“

500 Patienten pro Saison – Tendenz steigend

In einer Radsportsaison, also von Mai bis Oktober, „werden bei uns jährlich bereits mehr als 500 Patienten nach einem Sturz ambulant oder stationär behandelt. Die Tendenz ist eindeutig steigend”, wird Primar Manfred Mittermair, Vorstand der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie zitiert. Das größte Risiko sei dabei eindeutig die zu hohe Geschwindigkeit. „Viele schätzen ihr Können, aber auch die Umstände, wie zum Beispiel das Fahren auf einer Schotterstraße, falsch ein.”



Die schweren Mountainbike-Unfälle ereignen sich demnach vor allem bei Bergabfahrten, bei denen die Biker häufig über das Lenkrad nach vorne stürzen. Sinnvollerweise tragen die meisten Trail-Biker heute einen Helm. Doch auch dieser Schutz habe seine Grenzen, heißt es in der Aussendung. Denn die Kopfverletzungen führen trotzdem mit 28 Prozent die Statistik der Verletzungen bei Radunfällen in der Klinik an. Dahinter folgen Verletzungen im Brustbereich (13 Prozent) sowie an Schultern und Oberarmen (12 Prozent). Aber auch Bauch, Ellbogen, Unterarm, Hüfte und Oberschenkel seien häufig betroffen.

„Je höher die Geschwindigkeit, desto schwerer sind in der Regel die Verletzungen. Oft kommt es auch zu Mehrfachverletzungen, wir sprechen hier auch von einem Polytrauma, einem Verletzungsbild, das auch lebensbedrohlich sein kann”, so Mittermair.

Das Rad muss tadellos in Schuss sein

Mittermair hat auch Tipps für Mountainbike-Fans, um Verletzungen vorzubeugen: „Helme und Protektoren sollten gerade bei diesem Sport absolut selbstverständlich sein“. Weiters müsse auch das Rad in Schuss sein. Heißt: Reifenprofil, Reifendruck und vor allem die Bremsen müssen in Ordnung sein. Ebenso gelte es, auf die körperliche Fitness zu achten. Mittermair empfiehlt auch Koordinationstraining in Vorbereitung auf die Saison – und generell eine realistische Selbsteinschätzung. „Wir sehen oft ungeübte Radfahrer, die diesen Sport erstmals im Urlaub ausprobieren. Sie fahren dann mehrere Stunden am Tag, obwohl sie die Belastung im Alltag nicht gewohnt sind. Viele überschätzen hier ihre Kräfte und körperlichen Fähigkeiten.”

Grundsätzlich sei Radfahren aber gesund und in jeglicher Hinsicht zu befürworten, heißt es in der Aussendung weiter. Solange man sich an die Bedingungen anpasse und die Verletzungsgefahr reduziere. (red)