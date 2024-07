Wer hat mehr Angst vorm Elfer: Der Schütze oder der Tormann?

Peter Gröpel. Angst muss natürlich keiner haben. Aber wenn einer Angst hat, dann ist das der Schütze. Die Statistiken sind ganz klar: Um die 75% aller Schüsse beim Elferschießen in WM- oder EM-Spielen werden zu Toren gemacht. Der Schütze ist ganz klar im Vorteil, also wird von ihm auch mehr erwartet. Beim Goalie liegt nicht so viel Druck von den Zuschauern, vom Trainer, von sich selbst, dass er den Schuss unbedingt halten muss. Der Ball braucht nur 0,4 Sekunden, bis er die Torlinie erreicht, und das ist eine sehr knappe Zeit, um richtig zu reagieren.