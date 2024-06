Was passiert mit Osteuropa, wenn die USA abziehen?

Sollten die USA der Nato den Rücken kehren, könnten die Staaten Ostmitteleuropas wieder zu Russlands Freiwild werden.

Trotz Russlands Angriff auf die Ukraine fühlen sich die Mittelosteuropäer innerhalb der Nato bisher sicher. Sie haben Vertrauen in die nordatlantische Allianz als eine Organisation, die von den USA geführt und daher in Moskau respektiert wird. Gleichzeitig fragen sich einige Politiker und Diplomaten in Osteuropa, was mit ihren Ländern geschieht, falls Donald Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnt oder/und die USA in inneren Unruhen versinken.

Trump hat kein klares außenpolitisches Profil. Einige sehen in ihm aufgrund seiner Unberechenbarkeit ein potenzielles Problem nicht nur für den Westen, sondern auch für den Kreml. Sie spekulieren, dass er für Osteuropa womöglich sogar von Vorteil sein könnte. So soll Trump kürzlich erklärt haben, dass er – wäre er 2022 Präsident der USA gewesen – Moskau als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine bombardiert hätte.

Doch überwiegt in Mittelost- wie auch in Westeuropa inzwischen Skepsis gegenüber der Republikanischen Partei. Viele Osteuropäer sind zwar unzufrieden mit der Regierung Biden und ihrer Unentschlossenheit. Andererseits sind Biden und die Demokratische Partei für sie berechenbar. Trump und seine Anhänger stellen dagegen ein hohes Risiko dar.

„Einer für alle, alle für einen“?

So schrieb etwa einer der führenden ukrainischen USA-Experten, Wolodymyr Dubowyk von der Metschnikow-Universität Odessa, im März 2024: „Trumps heutige anti-ukrainische Haltung ist nicht nur situativ und von den Erfordernissen des Wahlkampfs bestimmt. Es handelt sich um eine etablierte, konsistente Position, die mindestens bis 2016 zurückverfolgt werden kann.“

Einige Osteuropäer befürchten zudem, dass der russische Respekt vor der Nato schwinden könnte, wenn Trump der nächste US-Präsident wird. Nachdem er im Februar 2024 seine berüchtigte Äußerung gemacht hatte, die Russen könnten in Bezug auf Nato-Länder, die weniger als zwei Prozent ihres BIPs für die Verteidigung ausgeben, „machen, was sie wollen“, antwortete Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz: „Das Motto der Nato ,Einer für alle, alle für einen‘ ist eine konkrete Verpflichtung. Die Glaubwürdigkeit der verbündeten Länder infrage zu stellen bedeutet eine Schwächung der gesamten Nordatlantikvertragsorganisation.“

Sollte das Engagement der USA für die Nato nachlassen, könnten die Staaten Ostmitteleuropas wieder zum Freiwild Russlands werden – so wie sie es vor ihrem Nato-Beitritt waren. Die Bandbreite der möglichen Szenarien für sie wird durch das Schicksal der Ukraine, Georgiens und Moldaus seit 1991 anschaulich demonstriert.

In den vergangenen 30 Jahren ist Osteuropa nie davon ausgegangen, dass bereits eine perfekte europäische Sicherheitsordnung nach dem Ende des Kalten Kriegs existiert. Anders als in Westeuropa gibt es östlich der Oder-Neiße-Grenze keinen magischen Glauben an die politische Kraft von Friedfertigkeit, Kompromissbereitschaft und Diplomatie.

Die Osteuropäer erinnern sich bis heute an zaristische und sowjetische Unterdrückung sowie an Europas und Amerikas Verrat an westlichen Werten, wie etwa an die Molotow-Ribbentrop-Pakte 1939, das Jalta-Abkommen vom Februar 1945 oder das Budapester Memorandum vom Dezember 1994. Im Jahr 1939 teilten Moskau und Berlin Polen und große Teile Osteuropas unter sich auf; 1945 teilten Washington, Moskau und London Europa auf, wobei der östliche Teil unter die Herrschaft Stalins fiel; 1994 sicherten Washington, Moskau und London der Ukraine ihre Grenzen und Souveränität zu, wenn Kiew im Gegenzug zustimme, das ukrainische Atomwaffenarsenal an Russland zu übergeben.

Das Schlimmste erwarten

Die Funktionslogik der Nato als Verteidigungsbündnis beruht auf Vertrauen, Klarheit und Berechenbarkeit. Dies könnte mit Trump als US-Präsident in einer zweiten Amtszeit nicht mehr der Fall sein. So hat Trump während seiner ersten Amtszeit seinen Beratern wiederholt offenbart, er wünsche einen Austritt der USA aus der Nato. Schlimmer noch: Eine knappe, nicht akzeptierte Niederlage Trumps bei der Präsidentschaftswahl könnte innenpolitische Konflikte oder gar Instabilität und damit Abkapselung nach außen in den USA auslösen.

Washington würde womöglich nicht mehr willens oder in der Lage sein, entschlossene Außenpolitik zu betreiben. Dies hätte schwerwiegende Auswirkungen auf das Funktionieren der Nato und die osteuropäische Sicherheit.

Die Osteuropäer haben aus ihrer Geschichte gelernt, stets das Schlimmste zu erwarten. Freilich wird Trumps außenpolitisches Verhalten als Präsident von mehr als den schrulligen Ideen seines Lagers bestimmt werden. Die Trumpisten können nicht einfach Verpflichtungen und Traditionen der USA ignorieren, ohne dass der Kongress und andere Institutionen dagegen vorgehen. Es ist jedoch vorstellbar, dass die Ukraine ab 2025 keine US-Hilfe mehr erhalten wird. Die Bereitschaft Washingtons, den Nato-Verbündeten bedingungslos beizustehen, könnte fraglich sein.

Geopolitische Risiken

Wenn entweder Trump gewinnt oder seine Niederlage innenpolitische Turbulenzen auslöst, wird sich Europa schnell und grundlegend verändern müssen. Eine europäische und kanadische Rumpf-Nato ohne volle Beteiligung der USA müsste sich neu aufstellen. Sollte die Nato gar völlig verschwinden, müsste sich die EU von einer wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft in ein Sicherheits- und Verteidigungsbündnis verwandeln.

Mit der Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die Ukraine, Moldau und Georgien sind die EU und ihre 27 Mitgliedstaaten nun auch indirekt in drei europäische Territorialkonflikte mit Russland verwickelt. Seit Anfang 2024 schließen immer mehr europäische Staaten Sicherheitsabkommen mit der Ukraine ab. Die EU unterzeichnete im Mai 2024 eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit der Republik Moldau, auf deren Territorium sich seit mehr als 30 Jahren unerwünschte reguläre russische Truppen befinden.

Die inzwischen starke Einbindung der EU in den postsowjetischen Raum bedeutet, dass geopolitische Risiken in Europa rasch zunehmen würden. Es wäre ein Moment der Wahrheit für den Kontinent und ein Test für die europäische Idee. In den vergangenen 70 Jahren lag immer die Frage in der Luft, ob dieses Konzept vielleicht nur existiert, weil und solang Washington seine schützende Hand über Europa hält.

Moskaus Hegemonialgelüste

Fällt der US-Schutzschirm, könnte sich die Vision eines sich selbst tragenden geeinten und solidarischen Europa als Fiktion erweisen. Die europäischen Staaten müssten eine Form und ein Maß an sicherheits-, außen- und verteidigungspolitischer Zusammenarbeit untereinander praktizieren, mit denen sie bisher keinerlei Erfahrung haben.

Die Frage, ob Moskau seine Hegemonialansprüche in Europa durchsetzen kann, wäre nach 70 Jahren nicht mehr in erster Linie an Washington gerichtet, sondern würde davon abhängen, inwieweit sich die Nationen Europas als echte Völkergemeinschaft verstehen.

