AUA-„Hagelflieger“ ist repariert und absolviert Testflug

Die durch ein Hagelgewitter beschädigte A320 fliegt wieder und soll bald wieder im Regelflugbetrieb unterwegs sein.

Jener Airbus A320 der AUA, der am 9. Juni über der Steiermark in ein Hagelunwetter geraten ist, hat nach entsprechender Reparatur hat am Dienstag einen ersten Testflug absolviert, berichtete das Magazin „Austrian Wings“. Danach setzte der Jet wieder auf dem Flughafen Wien auf. Laut AUA soll das Flugzeug so rasch wie möglich wieder im kommerziellen Flugbetrieb eingesetzt werden - rechtzeitig zur Ferienflugsaison.

Der spektakuläre Landeanflug der aus Palma de Mallorca kommenden Maschine der Austrian Airlines (AUA) wird auch auf ein mögliches strafrechtliches Fehlverhalten der Cockpit-Crew untersucht. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Gemeingefährdung sei eingegangen, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Josef Mechtler, einen Bericht der Tageszeitung „Heute“ (Online-Ausgabe).

Die Anzeige wird allerdings nicht von der Korneuburger Anklagebehörde bearbeitet. Sie wurde der örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft Graz weitergeleitet. „Die Gewitterzelle hat sich im Sprengel der Staatsanwaltschaft Graz befunden“, erläuterte Mechtler.

AUA prüft intern

Laut Austro Control war das Unwetter bekannt, die AUA sieht sich deshalb mit Vorwürfen konfrontiert. Zentrale Frage dürfte dabei sein, ob die Piloten die Lage unterschätzt hatten. Die AUA hat neben einer internen Untersuchung auch die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) um eine externe Prüfung gebeten. Nach AUA-Angaben soll für die Cockpit-Crew laut deren Angaben die Gewitterzelle auf dem Wetterradar nicht ersichtlich gewesen sein.

Der Airbus A320 war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Wien in eine Gewitterzelle und damit in heftige Turbulenzen geraten. Zunächst wurde der Notruf „Mayday“ abgesetzt. Die Maschine landete dennoch sicher am Wiener Flughafen, es wurden keine Passagiere verletzt. Die Maschine wies allerdings Beschädigungen auf.