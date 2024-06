Nach Ende der Ära Lagerfeld-Viard bei Chanel: das große Ungewisse

Nach dem abrupten Abgang von Virginie Viard, 30 Jahre im Haus Chanel tätig, kommt eine schwer einordenbare Haute-Couture-Kollektion aus dem Atelier. Und die offene Frage: Wie wird es weitergehen?

Das Maison Chanel kommuniziert üblicherweise zwar verhalten (das ist in der Luxusmodebranche keine Selbstverständlichkeit), zugleich aber effizient. Vor großen Defilees werden für die Fachpresse schon Tage im Voraus eigene Plattformen eingerichtet, die man mit „Teaser“-Inhalten bestückt. Nach der Show folgt umgehend der Versand von Communiqué und Bildmaterial. Diesmal jedoch war alles ein bisschen anders als sonst.

Kein Wunder, denn vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Virginie Viard, die Kreativdirektorin der Marke, sehr abrupt aus dieser Funktion ausgeschieden ist. Die Hintergründe bleiben unklar, die gesamte Branche und natürlich „le tout Paris“ haben Gründe genannt, die von Rauswurf über erfolglose Vertragsnachverhandlungen bis zum frühestmöglichen Pensionsantritt alles Mögliche abdecken.

Viard war seit fünf Jahren für die Kollektionen verantwortlich, hatte aber vor dreißig Jahren bei Chanel angefangen und war lange Karl Lagerfelds rechte Hand gewesen. Es ist also nicht ganz abwegig, von einer Ära Lagerfeld-Viard zu sprechen, die nun zu Ende ging. Ein Detail am Rande: Viards Name wurde im Kollektionstext an keiner Stelle erwähnt, das „Fashion Creation Studio“ zeichne für die Entwürfe verantwortlich.

Weitere Entwürfe des „Fashion Creation Studios“ von Chanel. Reuters / Benoit Tessier

Vehement wird seit Wochen spekuliert, wie es hier weitergehen wird und wer den mutmaßlich begehrtesten Designerjob der Branche ergattern könnte. Kein anderes Maison außer vielleicht Dior setzt so stark auf eine über das Modemachen und zugleich die Handwerkskunst der Pariser Werkstätten definierte Identität. Unter Karl Lagerfeld wurde die zuvor, seit dem Tod Gabrielle Chanels als sogenannte „Sleeping Beauty“ geltende Marke ab den frühen Achtzigerjahren zum unangefochtenen Pariser „Powerhouse“.

Eine lange Liste möglicher Nachfolger

Die Liste der Namen, die hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand genannt werden, ist länger als jene der angenommenen Gründe für Virginie Viards Abschied: Kehrt John Galliano, gerade durch eine Dokumentation rehabilitiert, dem Maison Margiela den Rücken? Kommt Hedi Slimane, den sich Lagerfeld als Nachfolger gewünscht hätte und der angeblich im Begriff ist, die Marke Celine zu verlassen? Kommt Pierpaolo Piccioli, bis vor Kurzem bei Valentino, oder doch Sarah Burton, bis vor Kurzem bei Alexander McQueen tätig?

Erlaubt man sich gar einen Coup als Antwort auf Pharrell Williams bei Louis Vuitton und engagiert Popstar Rihanna, die allerdings mit ihrer Marke Fenty und neuerdings als Dior-Beauté-Botschafterin fest in der Hand des LVMH-Konzerns ist? Zaubert man einen Avantgardedesigner wie Jacquemus aus dem Hut, wirbt man die Deutsche Chemena Kamali von Chloé ab, oder folgt gar ganz jemand anderer, an den niemand gedacht hatte?

Die Welt des Musiktheaters soll die in der Opéra Garnier gezeigte Kollektion evozieren. APA / AFP / Alain Jocard

Es braucht wieder einen großen Namen und ein Gesicht

Eines ist aber, möchte man nach der Haute-Couture-Präsentation am 25. Juni 2024 in Paris sagen, keine gangbare Option für Chanel: Hatten vorher manche gemutmaßt, die Wertheimer-Besitzerfamilie könnte auf die reine Anziehungskraft der Marke setzen und eine designerlose Ära einläuten, so wurde die – von Virginie Viard aller Wahrscheinlichkeit nach unfertig hinterlassene und erstaunlich wenige Looks umfassende – Kollektion zum Gegenargument. Die ästhetische Überzeugungskraft ist gering, manches macht sich, wohl einem übergeordneten Opernthema geschuldet, gar kostümig aus. Rüschige und bauschige Silhouetten mit Maschenapplikation oder schwere, gar schwerfällige Tweed-Looks lassen übersehen, dass manche der Materialkombinationen – und darum geht es ja in der Haute Couture – innovative, interessante Akzente setzen könnten.

Wer so stark auf Laufstegmode setzt, wer Haute-Couture-Kollektionen zeigt, außerdem an verschiedenen Orten auf der Welt seine Croisière- und Arts-et-Métiers-Entwürfe, der braucht, auch und gerade in der Ära der Künstlichen Intelligenz, einen Namen und ein Gesicht, der für einen aus menschlichem Einfallsreichtum geschöpften Mehrwert steht. Das „Fashion Creation Studio“, also ein anonymes Kreativatelier, wird bei Chanel nicht genügen. Wenn nicht umgehend ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Viards vorgestellt wird, dürfte auch die Sommerkollektion 2025, die Anfang Oktober gezeigt werden sollte, noch im Anonymat entstehen. Allerspätestens dann sollte die Modewelt aber erfahren, wie die Ära Post-Lagerfeld-Viard bei Chanel aussehen wird.