Österreich ist EM-Gruppensieger: Das ÖFB-Team bezwingt die Niederlande in Berlin sensationell mit 3:2. Es übersteht nicht nur die schwerste Gruppe dieser EM, es gewinnt sie sogar. Wer Österreichs Achtelfinalgegner wird, ist noch offen. Es wird jedenfalls eine vom Papier her lösbare Aufgabe. Mehr dazu

Okay, jetzt wird Österreich wirklich Europameister: Der historische EM-Gruppensieg der österreichischen Fußballnationalmannschaft ist Bestätigung, Einladung zum Träumen und Warnung zugleich. Das schreibt Michael Stadler in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Assange ist ein „freier Mann“: Ein US-Gericht hat den Deal zwischen WikiLeaks-Gründer Julian Assange und der amerikanischen Justiz im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen abgesegnet und seine Freilassung besiegelt. Die zuständige Richterin Ramona Manglona sagte nach Angaben der anwesenden Reporter, Assange könne „den Gerichtssaal als freier Mann verlassen“. Mehr dazu

Parlament in Kenia gestürmt: Mehrere tote Demonstranten, Dutzende Verletzte, ein brennendes Parlamentsgebäude: Das ist die vorläufige Bilanz der gewaltsamen Proteste in Kenia gegen geplante Steuererhöhungen. Die Polizei eröffnete am Dienstag das Feuer auf Demonstranten in der Hauptstadt Nairobi, die das Parlament während einer Abstimmung über die neuen Finanzgesetze stürmen wollten.

AUA-„Hagelflieger“ fliegt wieder: Der durch ein Hagelgewitter beschädigte A320 fliegt wieder und soll bald wieder im Regelflugbetrieb unterwegs sein. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über falsche Gerüchte über Polen. Mehr dazu