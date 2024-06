Rijeka und die Schönheit auf den zweiten Blick

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Am Molo Longo marschiert man durch alte Kräne hindurch. Der Pier ist 1,5 km lang. • Ozren Cuculic/Unsplash

Nicht vorbeifahren, sondern halten, parken, bleiben: Die kroatische Hafenstadt Rijeka hat stark aufgeholt, ohne seine industrielle Vergangenheit zu verbergen.

Ob die Erfindung der Welt großen Segen gebracht hat, sei dahingestellt. Aber wäre in Rijeka nicht die erste Torpedofabrik der Welt (1875) entstanden – die Landkarte sähe vielleicht anders aus (wahrscheinlich nicht). Auch die von Österreich-Ungarn, von Italien, Jugoslawien und Kroatien – all den Zeitspuren, die in Rijeka in unterschiedlicher Intensität sichtbar sind.

Im „Zuckerpalast“, einem großen barocken Gebäude mit fein sortiertem Museum, liegt neben Zuckerkegeln, Siphonflaschen oder Werbeplakaten für Arzneiwaren auch der Antriebsteil eines frühen Torpedos in der Vitrine. Und eben nicht in Triest, der Stadt, der Rijeka von der Idee her gleicht – geografische Lage am Meer, kakanische Bausubstanz, frühe Industriegeschichte –, weil der junge britische Ingenieur Robert Whitehead beschlossen hatte, sich doch in Rijeka niederzulassen und den „explosiven Fisch“ von Giovanni Biagio Luppis weiterzuentwickeln.