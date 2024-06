Eine Schwertwal-Familie in der Straße von Gibraltar.

Eine Schwertwal-Familie in der Straße von Gibraltar. Imago / Imago Stock&people

Ein Bericht der Internationalen Walkommission (IWC) liefert eine Erklärung für rätselhafte Attacken von Orcas auf Segelboote vor der südspanischen Atlantikküste. Es handle sich nicht um aggressives Verhalten gegenüber Menschen, sondern um eine „Modeerscheinung“ unter gelangweilten Walen.

Seit vier Jahren sorgen rätselhafte Attacken von Schwertwalen auf Segelboote vor der südspanischen Atlantikküste für Aufsehen. Die Meerestiere rammten seit 2020 rund 700 Boote und demolierten deren Ruderanlagen. Fünf Segelschiffe wurden so schwer beschädigt, dass sie sanken. Bisher blieb es bei Sachschäden, es gab keine Todesopfer. Doch viele Skipper wagen sich in der am meisten betroffenen Atlantikregion zwischen Gibraltar und dem spanischen Cádiz nicht mehr aufs offene Meer. Nun hat eine internationale Expertenkommission eine kuriose Erklärung dafür gefunden, warum es die Orcas auf die Segler abgesehen haben.