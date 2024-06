Ferien für Tunnelsanierung A10: Nach dem Stau ist vor dem Stau

Die Sanierung der Tunnelkette auf der Tauernautobahn geht mit Ferienbeginn in die Sommerpause. Stau wird es trotzdem geben.

Genau zum Ferienbeginn, am 28. Juni, ist Halbzeit bei der Tunnelbaustelle zwischen Golling und Pfarrwerfen. Eine Baustelle, die die A10 an den vergangenen Wochenenden immer wieder zum Stauplatz machte. Es gab kilometerlange Kolonnen vor dem Beginn des einspurigen Bereichs, die Wartezeiten zehrten an den Nerven von Autofahrern, das Verkehrschaos auf den Ausweichrouten an jenen von Einheimischen und Unternehmen. Am 28. Juni ist vorerst Schluss – zumindest mit der Baustelle und nur einer Spur je Fahrtrichtung. Der erste Teil der Tunnelkette ist fertig, während der Sommermonate ist die A10 in Salzburg wieder durchgehend zweispurig benützbar.

Doch nach dem Stau ist vor dem Stau.