Lehre oder Schule? Wer am schnellsten einen Job findet

Je nach Schultyp dauert der Einstieg in die Erwerbstätigkeit unterschiedlich lange. Absolventinnen einer Lehre sind im Schnitt nach sieben Tagen im Beruf.

Der morgige Freitag ist ein Tag, der von vielen freudig erwartet wird: Im Osten Österreichs endet das Schuljahr – für einen Teil der jungen Menschen endet damit auch ihre Schulzeit. Aber was kommt danach? Für jene, die nach der Schule in die Berufswelt eintreten wollen, kann es entweder ganz flott gehen oder vergleichsweise lange dauern, bis ein Job gefunden ist.

Wie viele Tage zwischen Schulabschluss und Eintritt in die Erwerbstätigkeit liegen, hängt vom absolvierten Schul- bzw. Ausbildungstyp ab. Das zeigt eine Analyse des wirtschaftsliberalen Think Tank Agenda Austria auf Basis der „Bildung in Zahlen“-Daten der Statistik Austria.

Am schnellsten im Beruf sind Absolventen und Absolventinnen einer Lehre. „Das zeigt, dass die Lehre besser ist als ihr Ruf und Personen mit Lehrabschluss am Arbeitsmarkt gefragter sind, denn je“, sagt Bildungsexpertin Carmen Treml. Innerhalb von 40 Tagen haben fast alle, die eine Lehre abgeschlossen haben, einen Job. Das liege auch daran, dass viele von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen werden.

Die Presse

Viel länger dauert es bei jenen, die eine Allgemeinbildende Höhere Schule besucht haben und danach nicht an eine Hochschule wechseln. Für sie vergehen im Schnitt 146 Tage, bis sie ins Berufsleben starten. Die Statistik ist um den Zivil- bzw. Wehrdienst bereinigt. „Es ist aber nicht Usus bzw. nicht die gesellschaftliche Erwartungshaltung, nach der AHS direkt in die Arbeitswelt zu wechseln“, sagt Treml. Ein Großteil der AHS-Maturanten beginnt zu studieren – mehr als die Hälfte schon im ersten Jahr nach der Matura, innerhalb von drei Jahren sogar 85 Prozent.

Nach BHS seltener auf die Uni

Anders ist das an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS). Hier wechselt nur ein Viertel im ersten Jahr nach der Matura an eine Hochschule, nach drei Jahren sind es bis zu 55 Prozent. Deutlich mehr BHS-Absolventen wechseln in den Berufsalltag. Das geht mit durchschnittlich 100 Tagen auch schneller als nach der AHS.

„Interessant ist, dass Frauen in allen Bereichen deutlich schneller den Einstieg ins Berufsleben schaffen als Männer“, sagt Treml. Nach einer Lehre haben Frauen im Schnitt schon nach einer Woche einen Job, Männer nach 40 Tagen. Laut Expertin liege das auch daran, dass viele Lehrberufe immer noch männlich dominiert sind und weibliche Mitarbeiterinnen darum dringend gesucht werden. Am weitesten auseinander klafft die Lücke zwischen den Geschlechtern nach der Pflichtschule. Während Absolventinnen 101 Tage brauchen, um einen Job zu finden, dauert es bei ihren männlichen Kollegen ganze 344 Tage.

Wie die Zahlen der Statistik Austria zeigen, macht sich der gewählte Schultyp auch beim Gehalt deutlich bemerkbar. Liegt der durchschnittliche Verdienst 18 Monate nach dem Abschluss einer Pflichtschule bei 983 Euro, sind es nach der AHS-Matura 1991 und der BHS-Matura 2481 Euro. Nach einem Lehrabschluss verdient man nach eineinhalb Jahren im Schnitt sogar 2492 Euro.