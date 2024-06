„Ab 2030 haben wir einen Lithium-Engpass“

Rio Tinto will in Jadar Lithium schürfen. Zuerst braucht der Konzern seine Lizenz zurück.

Rio Tinto will in Jadar Lithium schürfen. Zuerst braucht der Konzern seine Lizenz zurück.

Serbien will den Weg frei machen für Rio Tinto und Europas größte Lithium-Mine. Rio-Tinto-Manager Chad Blewitt verteidigt das umstrittene Projekt und erklärt, warum ihm auch der Preissturz bei Lithium keine Sorgen bereitet.

Wien. In zwei Jahren kann viel passieren. Wie viel, erfährt der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto gerade am eigenen Leib. Seit Jahren will das Unternehmen im serbischen Jadar-Tal nach Lithium graben und stößt damit auf heftigen Widerstand aus der Bevölkerung. 2022 zog die serbische Regierung dem Projekt deshalb kurz vor den Wahlen den Stecker. Doch nun ist Belgrad drauf und dran, Europas größte Lithium-Mine wieder zum Leben zu erwecken. An der Kritik hat sich nichts geändert. Was also ist passiert?

„Wir hatten 2022 unsere Arbeit noch nicht erledigt“, gibt sich Chad Blewitt, Rio-Tinto-Manager für das Jadar-Projekt, im Gespräch mit der „Presse“ selbstkritisch. Doch nun sei alles anders.