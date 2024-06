Von Brunners Budget blieben nur Schulden

Seit Mittwoch ist klar: Österreich wird heuer und 2025 die Maastricht-Kriterien von drei Prozent Neuverschuldung verfehlen. Damit ist der von Finanzminister Brunner ausgegebene Budgetpfad („Verantwortung für morgen“) Makulatur.

Politisch interessierte Beobachter durften unlängst einem Schlagabtausch beiwohnen: Fiskalrat versus Finanzministerium. Die Staatsschuldenwächter sind mit einer Prognose vorgeprescht, laut der das Haushaltsdefizit heuer und 2025 die Maastricht-Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sprengen wird. Das war im April. Finanzminister Magnus Brunner verteidigte in einer ersten Reaktion sein Budget. Das Finanzministerium hatte eine deutlich niedrigere Neuverschuldung nach Brüssel gemeldet. Aber besonders nachdrücklich war Brunner in seiner Verteidigung nicht. Er dürfte schon geahnt haben, dass seine Zahlen bald überholt sein würden.

Am Mittwoch bestätigte das Wifo die düstere Prognose des Fiskalrats: Im März waren die Ökonomen von 2,9 Prozent Defizit für heuer und 2,7 Prozent für nächstes Jahr ausgegangen. Nun rechnen sie in beiden Jahren mit über drei Prozent. Eins zu null für Fiskalrat-Chef Christoph Badelt, der sich erst vor wenigen Tagen öffentlich gewundert hat, „dass man so etwas nach Brüssel meldet“.

Verantwortlich für die Explosion des Defizits ist eine Entwicklung, die im Finanzministerium hoffentlich niemanden überrascht hat. Steigt die Inflation, ist das zunächst gut für das Budget. Die staatlichen Einnahmen durch Lohn- und Einkommensteuer, Mehrwertsteuer etc. wachsen. Dazu kommt ein kosmetischer Effekt: Da alles teurer wird, bläht sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nominell auf. Dividiert man die Schulden durch das BIP, sinkt die Staatsschuldenquote. Aber zeitverzögert kommt die Inflation auch den Fiskus teuer – weil staatliche Ausgaben, wie Gehälter für Staatsbedienstete und Pensionen, zeitverzögert auf die Inflation reagieren. Das hätte die Regierung wissen und einplanen müssen.

Stattdessen wurde bei den Ausgaben wieder einmal auf die Pauke gehauen. Teure Inflationsbekämpfungsmaßnahmen, eine „außerordentlich kräftige Anhebung des Klimabonus“ (Wifo), eine Strompreisbremse, die sinnloserweise noch bis Ende 2024 gilt – obwohl die Strompreise längst wieder gesunken sind.

Am Beispiel Strompreisbremse zeigt sich obendrein, dass willkürliche Eingriffe in den Markt, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, am Ende erst wieder die Steuerzahler schädigen: Die Strompreisbremse hält Kunden davon ab, zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln. Die Folge ist Schätzungen zufolge ein Schaden für die Steuerzahler in dreistelliger Millionenhöhe.

Dazu kommen höhere Zinsen zur Finanzierung der Staatsschulden, Altlasten durch außertourliche Pensionserhöhungen, das 2,2 Milliarden schwere Bau-Konjunkturpaket. Sowie die Tatsache, dass es heuer kein Wirtschaftswachstum geben wird und die 1,5 Prozent für das nächste Jahr bisher auch nicht mehr als eine optimistische Vorhersage sind. Als Folge sinken die staatlichen Einnahmen, der Schuldenberg wächst.

Im Oktober 2022 hielt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) seine erste Budgetrede. Sie war gespickt mit großen Versprechen: Er wolle mit dem Budget „Verantwortung für morgen übernehmen“. Der Plan war, dass der gesamtstaatliche Maastricht-Saldo 2023 auf 2,9 Prozent sinkt und sich in den Folgejahren weiter auf 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verbessert. Mit dem Ziel, dass die Staatsschuldenquote zurückgeht.

Brunner hat Budgetdisziplin gepredigt, aber zwischen Ankündigung und Realität klafft ein riesiges Budgetloch. Die türkis-grüne Regierung hinterlässt keine verantwortungsvoll gepflegten Staatsfinanzen, sondern einen unverantwortlich hohen Schuldenberg.

