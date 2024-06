Studie: Österreich will Chinas Freund bleiben

Chinas Staats- und Parteichef, Xi Jinping. Die österreichische Regierung will bei China nicht anecken.

Die Regierung setzt im Umgang mit der Volksrepublik auf einen Balanceakt, analysiert European Thinktank Network on China: Sie unterstützt die EU-Risikominimierung stillschweigend, will Peking aber nicht verärgern. Experten fordern eine österreichische China-Strategie.

Wien/Brüssel. Die Europäische Union setzt im Umgang mit China auf sogenanntes Derisking – also auf Risikominimierung. Die angedachten Zölle auf chinesische Elektroautos wegen wettbewerbsverzerrender Subventionen sind das jüngste und wohl prominenteste Beispiel der EU-China-Politik. In den EU-Staaten selbst wird das Konzept jedoch unterschiedlich angenommen – und vorangetrieben. So warnte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach Ankündigung der Strafzölle vor einem Handelskrieg mit China.

Die Reaktion des Kanzlers versinnbildlicht die Ergebnisse eines Berichts des in Brüssel ansässigen European Thinktank Network on China (ETNC). Demnach zähle Österreich in der EU zu jenen Staaten, die Derisking zwar generell unterstützen, gleichzeitig Vorbehalte gegen offensive Maßnahmen hegen. Österreich wolle eine Balance herstellen: zwischen dem Zuspruch für Risikominimierung auf EU-Ebene und dem Beibehalten freundschaftlicher, bilateraler Beziehungen zu China.

In Österreich fand kein „Weckruf“ statt