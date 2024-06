Österreich bei der Fußball-EM: Alle lieben die Underdogs

Nationalstolz und Außenseiterchancen schaffen dieser Tage einen kuriosen Stimmungsmix. Ist das wirklich so harmlos, wie es scheint?

Als Gruppenerster ins Achtelfinale, vor dem zweifachen Weltmeister Frankreich und dem Ex-Europameister Niederlande. Die österreichische Männer-Fußball-Nationalmannschaft ist gut unterwegs, zuletzt beim Gruppenspiel am 25. Juni. Kommenden Dienstag wird sich zeigen, ob es das Team als „Außenseiterfavorit“, wie die „New York Times“ schreibt, im Achtelfinale weiterkommt.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

So oder so herrscht in diesem Land jetzt schon eine kuriose Stimmung: Der Fußball-Nationalstolz paart sich mit dem Mitfiebern für den Underdog. Es könnten die Zutaten für ein Sommermärchen sein. Aber nur, wenn man sich genau ansieht, was alles dahintersteckt.