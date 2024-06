US-Wahltagebuch: „Die wichtigsten Minuten in Bidens politischem Leben“

Briefing

Ein Blick hinter die Kulissen des US-Wahlkampfs mit der „Presse“-Korrespondentin. Diesmal: TV-Debatten-Albträume, republikanisches Hundselend und ein Ausflug nach Chicago.

In New York ist es grausig-heiß. Ohne Klimaanlage kann man kaum noch arbeiten, geschweige denn schlafen. Ob Joe Biden und Donald Trump angesichts der heute stattfindenden ersten TV-Debatte zwischen ihnen eine schlaflose Nacht verbrachten, kann ich Ihnen nicht sagen; aber an dieser Stelle können Sie künftig im Wochentakt zusammen mit mir hinter die Kulissen des US-Wahlkampfs blicken. Ich möchte Ihnen zeigen, was die US-Medienlandschaft bewegt, welche „Spins“ aus den Kampagnen kommen, und wie man gewisse politische Entwicklungen kurz- und auch längerfristig einschätzen kann.

„Will you shut up, man!“

Auftritt mit Folgen. Heute Abend treffen sie das erste Mal seit vier Jahren wieder aufeinander: Joe Biden und Donald Trump. Auf der Bühne des Fernsehsenders CNN in Atlanta (meine Vorab-Einschätzung und alles über die Hintergründe des ersten 2024er-TV-Duells können Sie vorbereitend hier lesen). Der Präsident und der Ex-Präsident wollen es beide noch einmal wissen, während es Umfragen zufolge dem ganzen Land vor einer Runde zwei der Ende-70-/Anfang-80-jährigen graut. But here we are, und für beide steht an dem Abend vieles auf dem Spiel. Trump, der seit Wochen in den nationalen Umfragen (und auch in einigen der wichtigen Swing States) hauchdünn vor Biden liegt, könnte von einem schlagfertigen Präsidenten paniert werden (2020 zwang ihn Biden mit „Will you shut up, man!“ in die Knie). Die Demokraten hoffen jedenfalls darauf.