Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Biden vs. Trump. In der Nacht sind US-Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump zu dem mit Spannung erwarteten ersten TV-Duell in diesem Präsidentschaftswahlkampf angetreten. Dabei wurden alle Befürchtungen der Demokraten wahr: Biden wirkte blass, langsam und alt, analysiert unsere Korrespondentin Elisabeth Postl. Mehr dazu

EU fixiert Chefposten. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Gipfel in Brüssel Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin nominiert. Der portugiesische Ex-Premier António Costa wurde als künftiger Ratspräsident designiert, die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas als nächste EU-Außenbeauftragte. Die drei werden mit einer Welt zurande kommen müssen, die deutlich unwirtlicher geworden ist, schreibt Oliver Grimm im Leitartikel.

EU-Beitrittsverfahren mit Georgien „de facto“ auf Eis. Auf dem EU-Gipfel wurde zudem beschlossen, dass das Beitrittsverfahren Georgiens bis auf weiteres nicht fortgesetzt wird. Die Staats- und Regierungschefs zeigten sich „ernsthaft besorgt“ über den Kurs der Regierung in Tiflis - besonders über deren Gesetz gegen „ausländische Einflussnahme“. Mehr dazu

Deutschland und sein Bahnchaos. Pünktlich wie die Eisenbahn? Nicht in Deutschland, wie sich derzeit auch bei der EM zeigt. Der deutsche Verkehrsexperte Christian Böttger bezweifelt im Interview mit Christoph Zotter, dass er in seinem Leben noch eine vernünftig funktionierende Bahn erleben wird. Mehr dazu

Preise für Haushaltsenergie gesunken. Gute Nachricht für Konsumenten: Zum achten Mal in Folge sind im Mai die Preise für Haushaltsenergie zurückgegangen: gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent, gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 Prozent. Die schlechte Nachricht: Im Vergleich zum Vorkrisenniveau bleiben die Preise überhöht. Mehr dazu

Präsidentschaftswahl im Iran. Rund 61 Millionen Iraner sind heute dazu aufgerufen, einen Nachfolger für den tödlich verunglückten Präsidenten Ebrahim Raisi zu wählen. In Umfragen liegt der Hardliner Said Jalili voran. Die eigentliche Macht im Iran liegt allerdings bei Religionsführer Ayatollah Khamenei.

Sommerferien beginnen. Mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten erhalten heute ihre Zeugnisse und starten dann in die Sommerferien. Mirjam Marits hat Ideen für Ferien in Wien gesammelt. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über einen fliegerischen Wettlauf mit der Sonne. Mehr dazu