Das Verbot wackelt – Österreich freundet sich mit CO2-Speicherung an

In Island wird bereits im großen Stil CO 2 aus der Atmosphäre entnommen und unterirdisch gespeichert. Arnaldur Halldorsson/Bloomberg via Getty Images

Die Grünen rücken von ihrem Veto gegen das Speichern von unvermeidbaren Treibhausgasemissionen ab. Das österreichische Verbot dieser Technologie wackelt kräftig. Aber warum brauchen wir sie überhaupt?

Will die Menschheit die Erwärmung des Planeten unter zwei Grad halten, reicht selbst ein abrupter Stopp aller CO 2 -Emissionen nicht aus. Die Staaten müssen auch Kohlendioxid aus der Atmosphäre und andere unvermeidbare Emissionen einfangen und im Meer oder in der Erde speichern, sagt der Weltklimarat IPCC. Österreich jedoch verbietet diese Technologie seit 2011. Auch entsprechende Forschungsprojekte sind nicht erlaubt.