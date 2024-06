Die Bundeshauptstadt liegt im Ranking der britischen „Economist“-Gruppe heuer vor Kopenhagen, Zürich und Melbourne. In einem internationalen Kongress-Ranking konnte die Stadt wiederum den zweiten Platz belegen.

Die britische „Economist“-Gruppe hat Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Die Bundeshauptstadt konnte den Titel im „Global Liveability Ranking“ zum dritten Mal in Folge erringen, hieß es in einer Rathaus-Aussendung. Auf Platz zwei der 173 Städte umfassenden Liste liegt Kopenhagen – vor Zürich und Melbourne.

Ausschlaggebend für die Platzierung seien unter anderem die volle Punktezahl bei Stabilität, Gesundheitssystem, Bildung und Infrastruktur, wurde betont. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich erfreut: „Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Leistungen auch zum wiederholten Mal international anerkannt und ausgezeichnet werden.“

Das Ergebnis sei dank der tüchtigen Wiener Bevölkerung kein Zufall, befand er. „Und selbstverständlich müssen dafür auch die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden und es ist auch eine Auszeichnung für die Leistungen der Stadt Wien und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, fügte Ludwig hinzu.

Gefragte Kongressstadt

Und auch in einem anderen Ranking ist Wien weiter vorne. Beim Kongress-Ranking der Union of International Associations (UIA) für das Jahr 2023 erreichte Wien zum zweiten Mal in Folge den weltweit 2. Platz – hinter Brüssel und vor Tokio. Erst im Mai reihte die International Congress and Convention Association (ICCA) Wien als eine der gefragtesten Kongressmetropolen auf den weltweiten 4. Platz.

„Die von der UIA publizierte Analyse zu den global abgehaltenen internationalen Verbands-Kongressen zählt neben dem ICCA-Ranking zu den wichtigsten Benchmarks der Branche“, heißt es dazu in einer Aussendung von Wien Tourismus. Im aktuellen UIA-Ranking verteidigt Wien seinen zweiten Platz mit 298 Tagungen. Brüssel hat 620 durchgeführten Tagungen, Tokio 226, Seoul 200 und Lissabon 147. „Die Plätze 6 bis 10 belegen London (139), Paris (124), Madrid (116), Barcelona (115) und Dubai (114)“, heißt es in der Aussendung.

„Messe Wien“ soll vor dem Verkauf stehen

Umso spannender ist dieses Ergebnis, wenn man weiß, dass die „Messe Wien“ kurz vor dem Verkauf stehen soll. Ihr alleiniger Betreiber, die Firma „RX Global“ (vormals Reed Messe), will nämlich das Österreich-Geschäft verkaufen. Das heißt die Messe Salzburg und die Messe Wien. Die Messe Wien befindet sich zu rund 95 Prozent im Besitz der Wien Holding, also der Stadt Wien. Die anderen fünf Prozent gehören der Wiener Wirtschaftskammer. Wer sie übernehmen wird, ist noch nicht klar. Auch dass die Stadt Wien in Zukunft selbst die Messe Wien betreibt, steht dabei im Raum.

