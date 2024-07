Junge Köpfe, große Ideen

Auf der Suche nach den Geschäftsmodellen von morgen.

Visionäres Denken, unternehmerisches Handeln und Lösungen von morgen sind die Zutaten für erfolgreiches Unternehmertum. Dies erfordert die kontinuierliche Entwicklung innovativer Ideen und deren Umsetzung in die Praxis, um sich in einem globalisierten und wettbewerbsintensiven Markt behaupten zu können.

Ein wesentliches Instrument zur Förderung dieser Fähigkeiten bei jungen Menschen ist die Business Case Challenge der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und der eXplore! Initiative.

Für eine nachhaltige Zukunft

Große Unternehmen stehen heute vor zahlreichen Herausforderungen, von technologischen Umbrüchen bis hin zu gesellschaftlichen und ökologischen Anforderungen. Besonders im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind innovative und unternehmerische Ansätze gefragter denn je. Genau hier setzt die Business Case Challenge an.

Ins Leben gerufen wurde sie erstmals im Jahr 2020 von den Initiatoren DDr. Michael Tojner und Univ.-Prof. Dr. Jonas Puck. Sie richtet sich an Schüler:innen und Studierende aller Hoch- und Fachhochschulen und bietet ihnen die Möglichkeit, reale Probleme österreichischer Unternehmen in Form eines Business Case zu analysieren und zu lösen. Das erklärte Ziel: Die Theorie der Wirtschaftswissenschaften in die Praxis umzusetzen, um neue und innovative Ideen zu generieren.

„Uns ist es ein großes Anliegen, jungen Menschen bereits während der Ausbildung den Sprung von der Theorie in die Praxis zu ermöglichen. Die Zukunft gehört der Jugend. Wir haben das Glück, in Österreich so viele gut ausgebildete, engagierte und kluge junge Köpfe zu haben. Mit der Initiative möchten wir ihren Ehrgeiz wecken, unternehmerisches Denken fördern und junge Menschen ermutigen, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen“, betont Michael Tojner, Gründer der Montana Tech Components AG.

Die erstplatzierten Schülerinnen der Austrian Airlines „Fly Greener Challenge“ bei der Präsentation ihrer Idee. Marcella Ruiz Cruz

Mit Realitätsbezug

Die Business Case Challenge fand heuer bereits zum vierten Mal statt und wächst von Jahr zu Jahr in Bezug auf Teilnehmer:innen und Praxispartner. Jedes Frühjahr werden Cases von renommierten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Diese behandeln eine spezifische Branche oder ein konkretes Unternehmen mit einer detaillierten unternehmerischen Problemstellung. Zuletzt arbeiteten die Teilnehmer:innen etwa an nachhaltigen Strategien und Geschäftsmodellen für Partnerunternehmen wie Austrian Airlines, OMV oder UNIQA.

„Die Business Case Challenge ist eine hervorragende Möglichkeit für Studierende, zu konkreten Aufgabenstellungen aus der Wirtschaft Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Ideen und Zugänge zu finden und über den Tellerrand hinaus zu denken“, sagt Jonas Puck, Universitätsprofessor an der WU Wien.

Die Teilnahme ist entweder allein oder im Team möglich. Unterstützung erhalten die Teilnehmer:innen durch mehrere Coaching-Sessions, in denen sie wertvolle Anregungen und Inputs sowohl von den Praxispartnern als auch von der WU selbst erhalten.

Im Anschluss werden die erarbeiteten Cases eingereicht und von einer ausgesuchten und hochkarätigen Jury bewertet. Der Fokus in der Beurteilung liegt auf analytischer Qualität, Kreativität, Breite der Analyse und Präsentation der Ergebnisse.

Sprungbrett für Talente

Den Höhepunkt der Business Case Challenge liefert die jährliche Award Ceremony, die jeweils am Ende des Sommersemesters stattfindet. Hier werden die Siegerprojekte nochmals präsentiert und ausgezeichnet. Die Siegerteams erhalten attraktive Geld- und Sachpreise. Die Business Case Challenge bietet somit nicht nur die Chance, theoretisches Wissen praktisch anzuwenden, sondern auch die Möglichkeit, wertvolle Preise zu gewinnen und nicht zuletzt auch wichtige Kontakte für die Zukunft zu knüpfen.

www.wu.ac.at/business-case-challenge

www.explore.university