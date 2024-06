Schickt Nordkorea jetzt „Kanonenfutter“ in Putins Ukraine-Krieg?

Eine nordkoreanische Soldatin an der Grenze zu China. Kämpfen sie bald auch in der Ukraine?

Eine nordkoreanische Soldatin an der Grenze zu China. Kämpfen sie bald auch in der Ukraine? AP Photo/Ng Han Guan,

Laut US-Verteidigungsministerium könnte Nordkorea auch Soldaten in die Ukraine entsenden. Eine aktive Teilnahme des Regimes am Ukraine-Krieg wäre eine deutlich neue Stufe der Eskalation.

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zündet womöglich die nächste Stufe im Militärpakt mit Russland. Das US-Verteidigungsministerium vermutet, dass der Machthaber in Pjöngjang sogar Kampfeinheiten in die russisch besetzten Gebiete der Ukraine entsenden könnte. Für den Sprecher des Pentagons, General Pat Ryder, würden dann nordkoreanische Soldaten das „Kanonenfutter“ für den russischen Präsidenten Wladimir Putin abgeben müssen.

Washington sendet deshalb eine deutliche Warnung an Kim: „Wenn ich an der Spitze der nordkoreanischen Armee stünde, würde ich meine Entscheidung hinterfragen, meine Truppen in einen illegalen Krieg gegen die Ukraine als Kanonenfutter zu schicken. Und wir haben ja die Art von Verlusten gesehen, welche die russischen Streitkräfte dort erlitten haben“, sagte General Ryder. Man sollte „sicherlich im Auge behalten“, was Pjöngjang betreibt.

Mehr lesen Für Putin ist Diktator Kim nur ein Juniorpartner

Verlagerung von Bau- und Ingenieurtruppen in die Ostukraine