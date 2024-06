Kinderleiche in Deutschland ist vermisster Arian

Bei der am Montag gefundenen Leiche handelt es sich um den sechsjährigen Arian, wie eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab.

Der vermisste Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde ist tot. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe keine Hinweise, dass der seit April vermisste Bub Opfer eines Verbrechens wurde, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Todesursache nannten die Ermittler zum Schutz der Familie nicht.

Seit 22. April verschwunden

Der sechsjährige Arian aus Bremervörde-Elm ist seit dem 22. April verschwunden. Rund eine Woche lang suchten Hunderte Einsatzkräfte nach dem autistischen Kind - an Land, aus der Luft und im Wasser. Am Montagnachmittag fand ein Landwirt beim Mähen einer Wiese in Estorf im Landkreis Stade eine Kinderleiche. Der Fundort liegt nur wenige Kilometer entfernt von Arians Zuhause. Der Bereich war bei der Suche nach Arian im April mehrfach von Einsatzkräften abgesucht worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ermittler gingen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das tote Kind der sechsjährige Arian ist. Sicherheit brachte nun das Obduktionsergebnis. (APA/dpa)