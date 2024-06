Karate, Kunst und Konzerte: Ideen für die Ferien in Wien

Neun Wochen Ferien! Was unendlich lang klingt, kann mitunter auch einmal langweilig werden. In Wien gibt es dafür aber wenig Grund: Das Ferienangebot für Kinder und Jugendliche ist groß.

Wien. Die Zeugnisse werden, zumindest im Osten, am Freitag verteilt, die großen Ferien sind da, die Staus auf den Autobahnen lang, die Züge voll.

Aber auch in Wien muss es Kindern und Jugendlichen nicht langweilig werden, es gibt – zumeist über das Wiener Ferienspiel – zahlreiche Möglichkeiten, die Ferientage sportlich, künstlerisch oder auch als Naturforscher zu verbringen.

Startfest im Donaupark

Viel lauter und bunter können die Ferien fast nicht beginnen als im Donaupark: Dort findet am ersten Ferienwochenende (also am 29. und 30. Juni, 14–19 Uhr) nicht nur das „Startfest“ mit mehr als 40 Mitmach-Stationen und zahlreichen Musik- und Tanzperformances statt, gleichzeitig wird auch der 60. Geburtstag des Donauparks gefeiert, kurz: Es wird viel los sein von Kinderschminken über Bauerngolf, von einem Straßenbahn-Fahrsimulator bis zum Kochworkshop. Fad wird es hier sicher nicht, und falls doch: Ab in die Liliputbahn, die dreht am Wochenende vergünstigt ihre Runde durch den Park. Auch die Spielplätze im Park zählen zu Wiens besten.

Bewegung und Sport

Wann, wenn nicht in den großen Ferien, hat man Zeit, eine neue Sportart auszuprobieren? Im Rahmen des Ferienspiels geht das auch noch gratis (oder ziemlich günstig): Auf der Sportinsel Wien (auf der Donauinsel) können Kinder und Jugendliche an allen Montagen im Juli Basketball spielen (mit Nationalteamspielern gar, 9.30–11 Uhr).

Weitere Sportarten, die man tageweise ausprobieren kann, sind Klettern (etwa in der Kletterhalle Wien), Karate (bei Kyokushin Karate Samurai in der Leopoldstadt, mehrmals im Juli und August), Trampolinspringen in der Sporthalle Brigittenau oder eine Gratis-Probereitstunde im Reit- und Therapiezentrum Donaustadt. In der Jugendsportanlage Ringelseegasse in Floridsdorf stehen Fußball, Tennis, Laufen, Springen und Werfen auf dem Programm. Und nein, das war nicht alles. Überblick und Anmeldung: www.ferienspiel.at

Zum kostenlosen Radtraining für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren lädt die Mobilitätsagentur: Der Naschmarkt-Parkplatz wird dabei zum Rad-Parcours, bei dem Kinder – ohne Voranmeldung –das Radfahren üben und sich auch auf die Radfahrprüfung vorbereiten können. Leihräder und -helme gibt es auch. Bei Schönwetter immer samstags (9 bis 15 Uhr) südlich des Naschmarkts.

Kunst

Auch die Wiener Museen sind in den Ferien stets verlässliche Versorgerinnen mit Kinderprogramm gegen die Sommer-Fadesse: So gibt es im frisch wiedereröffneten Mumok im MQ im Juli wieder das Sommeratelier (kostenlos im Rahmen des Ferienspiels), dienstags bis freitags geht es gemeinsam durch die Ausstellungen, danach wird (je nach Wochentag) gemalt, fotografiert oder gezeichnet, für alle von sechs bis 13 Jahren (Anmeldung und Info: mumok.at/kalender/sommeratelier)

Auch in der Albertina können Kinder von sechs bis 13 Jahren Vor- oder Nachmittage voller Kunst (und einer Eispause dazwischen) verbringen, das Sommer-Ferienspiel geht hier am 29. Juli los, jeder Wochentag ist einem anderen künstlerischen Thema (Papierkunst, Malerei, Druck) gewidmet. Kosten: 6,50 Euro. Anmeldung: albertina.at

Musik und Theater

Manchmal wird sogar der Spielplatz zum Konzertsaal, am 22. August etwa (16 Uhr), wenn der Kulturverein grossundklein zu einem Mitmachkonzert „Der Karneval der Tiere“ in Liesing lädt (Corvinusgasse, beim Kinderspielplatz). Nach dem Konzert können Kinder die Instrumente ausprobieren. Eine Anmeldung ist unter grossundklein.info erforderlich.

Das Theater am Spittelberg widmet seine Sommerbühne auch den – sehr jungen – Kindern (von drei bis sechs Jahre). Immer sonntags gibt es in den Ferien Programm von einer Riesenseifenblasen-Show über Mitmach-Musiktheater bis zur Jongliershow. Eintritt mit dem Ferienspiel-Pass 6 Euro (regulär 9) , Termine und Tickets unter theateramspittelberg.at

Und auch Wienxtra selbst, die das Ferienspiel organisieren, laden an vier Tagen zu „Vorhang auf im Park“, darunter ein Kinderkonzert der Donaupiraten im Kongresspark (14. August) und ein interaktiver Tanzworkshop im Floridsdorfer Wasserpark (8. 8.).

Im Prater – der generell aus sehr vielen Gründen eine gute Ferien-Adresse ist – gibt es außerdem ein neues Zaubertheater: Die Magic World Vienna (gleich neben Madame Tussauds gelegen) der Mentalmagie-Weltmeister Anna & Lucca Lucian feiert ab 2. Juli den ganzen Sommer über ein Summerfestival mit zahlreichen Gästen, jeden Samstag und Sonntag gibt es auch kürzere Shows für Kinder, Mitmachen erwünscht (Spielplan und Tickets: magicworld.at)

Natur und Tiere

Ein ungewöhnliche Ferienaktivität können Kinder (sechs bis zwölf Jahre) im Papageienschutzzentrum im neunten Bezirk erleben: An mehreren Terminen im Juli erfahren hier Kinder mehr über die Papageien, dann wird der Lieblingspapagei auf Stein gemalt, und gemeinsam geht es virtuell auf eine kleine Weltreise (Anmeldung nötig über ferienspiel.at).

Die großen Ferien könnte man aber auch dafür nutzen, die Natur in der Großstadt ein bisschen besser kennenzulernen. Im Rahmen des Ferienspiels gibt es dazu zahlreiche Gelegenheiten: So kann man mit dem Verein Umwelt Bildung Austria nicht nur die Bienen in der Lobau beobachten (und ihren Honig verkosten, 3. Juli), sondern etwa auch im Strandbad Gänsehäufel Wetterwerte messen und lernen, einen eigenen Wetterbericht zu erstellen (13. Juli) oder ebendort mit Spektiv und Kescher die Unterwasser-Tierwelt erkunden (13. August), Anmeldung wie bei vielen anderen Programmpunkten über die Ferienspiel-Website.

Der Umweltspürnasenclub wiederum lädt – Eintritt frei – zu Rätselpfaden an unterschiedlichen (grünen) Orten vom Cobenzl bis Donauinsel, bei dem Kinder Wald und Wiese mit allen Sinnen erleben sollen, es gibt mehrere Termine im Juli und August. Details und Anmeldung: umweltspuernasen.at

Zur Polizei

Auch die Polizei hat sich ein paar Programmpunkte für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren überlegt (allerdings muss hier ein Begleiterwachsener dabei sein), so kann man an mehreren Terminen im Sommer im Boot der Wasserpolizei mitfahren, einen Polizeihubschrauber besichtigen oder zuschauen, was die Polizeidiensthunde so alles können. Alle Daten: Ferienspiel.at

Rätselrallyes

Eine gute Möglichkeit, Kinder zu Ausflügen und Bewegung zu motivieren, ist eine Schnitzeljagd oder Rätselrallye: Sehr empfehlenswerte Vorlagen sind dabei die sogenannten Grätzel-Rallyes: Hier kann man sich für jeden Wiener Bezirk Rätselhefte (und Lösungen) kostenlos herunterladen oder ausdrucken und den eigenen – oder einen ganz anderen – Bezirk besser kennenlernen. Macht auch Erwachsenen Spaß. Zu finden auf diestadtunddu.at

Auch die Wiener Wirtschaftskammer und die Wiener Linien haben sich wieder Rätsel-Rallyes ausgedacht: Rund um die von der U2/U5-Großbaustelle betroffenen Geschäftsstraßen wie die Reinprechtsdorfer oder die Josefstädter Straße können Kinder im Volksschulalter als „Grätzel-Detektive“ unterwegs sein und im jeweiligen Bezirk nach einer bekannten historischen Persönlichkeit suchen. Wer alle fünf Rätselbögen löst, bekommt Urkunde und Medaille. Infos zu den Rätselheften unter meinkaufstadt.wien