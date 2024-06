Im Wahlzimmer der „Presse“ analysieren Gernot Rohrhofer und Klaus Knittelfelder die österreichische Innenpolitik. In Folge zwei geht es um den Schuldenberg in Österreich, um neues Ungemach in der Koalition und um den mutmaßlichen Spion Egisto Ott. Dieser ist durchaus überraschend aus der U-Haft entlassen worden. Das Wahlzimmer der „Presse“ hält Sie bis zur Nationalratswahl am 29. September am Laufenden.

Mehr lesen Das Wahlzimmer: Raues Klima in der Koalition